Slovenija bi se v Ligi narodov lahko pomerila s Srbijo in Črno goro

Iz vsake divizije se bo po ena reprezentanca uvrstila tudi na Euro 2020

10. oktober 2017 ob 23:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po koncu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu so znane tudi sestave divizij v novoustanovljeni Ligi narodov, glavni del tekmovanja bo potekal od septembra do novembra prihodnje leto.

Na podlagi razvrstitve glede na Uefine reprezentančne koeficiente bo Slovenija igrala v diviziji C, v kateri bo skupaj z Madžarsko, Romunijo in Škotsko kot nosilec v prvem bobnu. S temi tremi reprezentancami se zato ne more pomeriti.

Iz drugega bobna bo na žrebu 24. januarja v Lozani dobila Grčijo, Srbijo, Albanijo ali Norveško, iz tretjega Črno goro, Izrael, Bolgarijo ali Finsko, iz četrtega pa Ciper, Estonijo ali Litvo. Tri skupine bodo imele po štiri udeležence, ena pa tri, kar pomeni, da Slovence prihodnjo jesen čakajo štiri ali šest tekem.

Zmagovalci skupin se bodo uvrstili v polfinale, ki bo junija 2019. Nekaj dni pozneje bo sledil še finale. Vsi štirje polfinalisti bodo hkrati napredovali v divizijo B, v kateri bodo tekmovali ob naslednji izvedbi tekmovanja v sezoni 2020/21. Štirje najslabše uvrščeni v skupinah pa bodo nazadovali v divizijo D. Enak sistem tekmovanja bo v vseh štirih divizijah.

Najboljše štiri ekipe v vsaki diviziji, ki se ne bodo prebile na evropsko prvenstvo leta 2020 skozi kvalifikacije, bodo konec marca 2020 odigrale še polfinale in finale za še zadnja štiri prosta mesta na Euru 2020. Iz vsake divizije se bo torej na EP na ta način uvrstila po ena reprezentanca.

Sestave divizij pred žrebom, ki bo 24. januarja:

Divizija A: Nemčija, Portugalska, Belgija, Španija (prvi boben), Francija, Anglija, Švica, Italija (drugi boben), Poljska, Islandija, Hrvaška, Nizozemska (tretji boben).

Divizija B: Avstrija, Wales, Rusija, Slovaška (prvi boben), Švedska, Ukrajina, Irska, BiH (drugi boben), Severna Irska, Danska, Češka, Turčija (tretji boben).

Divizija C: Madžarska, Romunija, Škotska, Slovenija (prvi boben), Grčija, Srbija, Albanija, Norveška (drugi boben), Črna gora, Izrael, Bolgarija, Finska (tretji boben), Ciper, Estonija, Litva (četrti boben).

Divizija D: Azerbajdžan, Makedonija, Belorusija, Gruzija (prvi boben), Armenija, Latvija, Ferski otoki, Luksemburg (drugi boben), Kazahstan, Moldavija, Liechtenstein, Malta (tretji boben), Andora, Kosovo, San Marino, Gibraltar (četrti boben).

M. R.