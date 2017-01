Slovenija gre po medaljo - napadalni stroj se je zataknil le na koncu

Francija z delnim izidom 4:0 strla Švedsko

24. januar 2017 ob 22:14

Pariz - MMC RTV SLO

Rokometaši Slovenije so ponovili uspeh izpred štirih let in se po zmagi nad Katarjem z 32:30 uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva, kjer jih čakajo gostitelji Francozi.

To je bila izjemna ekipna predstava Slovenije v Parizu, požrtvovalna, hrabra in predvsem učinkovita, igralec tekme pa Jure Dolenec (pet zadetkov). Zastrašujoče je deloval zlasti napad, saj so se praktično vsi vpisali med strelce. Že do polčasa je Slovenija dosegla 18 zadetkov, od tega Gašper Marguč šest. Odločilen korak k zmagi je Slovenija naredila med 37. in 43. minuto, ko je z delnim izidom 5:0 povedla za devet golov. Še v 54. minuti je bilo 32:24. Katar je na koncu s šestimi zaporednimi zadetki sicer prestrašil slovenske navijače, ni pa mu uspelo narediti tistega, kar mu je v osmini finala proti Nemčiji.

V 13. minuti Slovenci vodili z 10:5

Slovenija je vso tekmo vodila. Začela je z neznačilno obrambo 5-1 in z Nikom Henigmanom, s hitrimi prehodi v protinapad pa je uresničila besede, da bo treba Katarce streti s hitrostjo. Slovenci so ob tem dobro kombinirali v napadu. Matej Gaber je priboril prvo otipljivejše vodstvo (6:3), ko je po protinapadu zadel Marguč, pa je bilo v 13. minuti že 10:5, pri čemer je tri zadetke dosegel tudi Dolenec. Katar, pri katerem je bil vratar Danijel Šarić nemočen (v prvem polčasu niti ene obrambe), se je vrnil s tremi zaporednimi zadetki, a je Slovenija v 25. minuti spet prišla do petih golov prednosti (16:11). Z zadetkom v zadnji sekundi je Katar na odmor odšel z le tremi goli zaostanka (18:15). Slovenija je imela v prvem polčasu le štiri zgrešene strelec.



Med strelci tudi vratar Skok

Vujovićevi bojevniki so v nadaljevanju hitro višali prednost. Matevž Skok je ubranil dva strela zapored, Jan Grebenc je zadel za 20:15, Blaž Janc za 21:15, nato je za vrhunec poskrbel še Skok, ki je priboril sedem golov prednosti. Ko je Gaber prednost povišal na devet golov (27:19), je dvoboj skorajda že dobival pridih prijateljskega obračuna. A vendarle je Katar, čeprav je bil na videz "mrtev", poskrbel za napeto končnico in se s serijo šestih golov slabo minuto pred koncem približal na le dva gola zaostanka. Slovenci so bili precej zmedeni, k sreči pa je bilo časa za katarski preobrat premalo.



Branilci naslova so se namučili

V polfinalu bo Slovenija v četrtek igrala s Francijo. Branilci naslova so imeli v Lillu težko delo, a so vendarle strli Švedsko (33:30). Dvoboj je bil zelo kakovosten in izenačen. Švedska je v 20. minuti drugega polčasa vodila s 25:26, Francija pa je z delnim izidom 4:0 (dvakrat je zadel Nedim Remili) spremenila potek dogajanja in imela do konca vsaj dva gola prednosti. Prvi strelec je bil Kenti Mahe z devetimi goli.

Hrvaška presenetila Španijo

Norveška je Madžarsko premagala lažje, kot kaže končni izid 31:28. Norvežani so že na začetku naredili večjo razliko in povedli s 7:2, pri čemer je Espen Lie Hansen dosegel tri od svojih šestih zadetkov. Ob polčasu je bilo 17:10, Norveška pa je imela v nadaljevanju vse pod nadzorom, saj je prednost povišala na deset golov (26:16). Za preboj v finale bo Norveška igrala s Hrvaško, ki je s 30:29 izločila Španijo. Marko Mamić je dosegel devet zadetkov. Odločilen je bil gol Zlatka Horvata, ko je v 58. minuti zadel za 30:28.





SP v rokometu, četrtfinale, Pariz:

SLOVENIJA - Katar 32:30 (18:15)

Skok 1 Mabrouk 2 Blagotinšek 2 Alsaltialkrad 1 Henigman 1 Roine 7 (3) Marguč 6 Capote 6 Kavtičnik 1 Murad 1 Janc 1 Alrayes 1 Dolenec 5 Mallash 3 Cingesar 2 Madadi 3 Poteko 2 Ali 4 Gaber 3 Hassaballa 2 Bezjak 1 Grebenc 3 Zarabec 2 (1) Mačkovšek 2 Sedemmetrovke: 2/1; 3/3 Izključitve: 6 min; 8 min 7.500 gledalcev





Albertville:

NORVEŠKA - Madžarska 31:28 (17:10)

Hansen 6, Sagosen in Tonnesen po 5; Csaszar 11.

Lille:

FRANCIJA - Švedska 33:30 (15:16)

Mahe 9, Remili 6, Fabregas 5, Karabatić 3; Gottfridsson 7, Nilsson 5.

Montpellier:

Španija - HRVAŠKA 29:30 (15:17)

Fernandez 7; Mamić 9, Horvat 4.

Polfinale, četrtek ob 20.45:

SLOVENIJA - FRANCIJA



Petek ob 20.45:

NORVEŠKA - HRVAŠKA

Tekma za tretje mesto bo v soboto, 28. januarja, ob 20.45, finale pa v nedeljo, 29. januarja, ob 17.30.

T. O.