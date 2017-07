Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 31 glasov Ocenite to novico! Slovenijo zastopajo Anže Srebovt, Gašper Ovnik, Adin Kavgić in Simon Finžgar. Foto: Twitter/KZS Tudi na letošnjem evropskem prvenstvu smo si zadali cilj, da postanemo evropski prvaki. Ni nam uspelo ubraniti naslova, zato smo trenutno še malce razočarani. Verjamem pa, da bomo po prespani noči zadovoljni s prikazanim in srebrno medaljo. Evropsko prvenstvo v Amsterdamu je bilo odlično organizirano. Turnir je bil naporen, tekme pa zelo težke. Evropsko prvenstvo je še močnejše kot svetovno, saj tu nastopa 12 najboljših ekip, ki si nastop priigrajo prek kvalifikacijskega turnirja, na SP-ju pa je nekaj ekip, ki so za kakšno raven slabše. Simon Finžgar Sorodne novice Slovenski košarkarji na SP-ju trojk ostali pod zmagovalnim odrom Košarka 3 x 3 od Tokia v olimpijski druščini Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenija klonila v finalu evropskega prvenstva v košarki 3 x 3

Za Slovenijo igrali Finžgar, Ovnik, Srebovt in Kavgić

9. julij 2017 ob 19:45,

zadnji poseg: 9. julij 2017 ob 21:51

Amsterdam - MMC RTV SLO

Latvija je v Amsterdamu presenetljivo osvojila naslov evropskega prvaka v košarki 3 x 3, potem ko je v finalu s 16:13 premagala Slovenijo, ki je branila naslov.

Slovenijo so zastopali Simon Finžgar, Gašper Ovnik, Anže Srebovt in Adin Kavgić. Finžgar je bil izbran v postavo turnirja. Košarka 3 x 3 je sicer nov šport v olimpijski družini, prvič pa se bodo za medalje borili leta 2020 v Tokiu.

Latvija je v polfinalu najprej presenetila svetovne prvake Srbe z 19:17, Slovenci pa so nadigrali Ukrajino z 22:8. V finalu so po dveh natančnih metih izza črte izvrstnega Finžgarja Slovenci povedli z 9:5, toda Latvija je naredila delni izid 6:0. Razigrani Finžgar je izenačil z metom izza črte, z velike razdalje pa je povedel Slovenijo v vodstvo s 13:12. Latvijci so odgovorili, 23 sekund pred koncem pa zadeli odločilna prosta meta za vodstvo s 15:13. Ovnik je nato izza črte zgrešil za izenačenje.

Slovenija se je na evropsko prvenstvo uvrstila prek kvalifikacijskega turnirja v Andori, kjer je v repasažu ugnala Nemčijo. Slovenci so drugi nosilci turnirja, takoj za svetovnimi prvaki iz Srbije. V petek so Slovenci premagali Češko in Latvijo ter tako skupinski del končali na vrhu lestvice B. V napetem četrtfinalu so bili boljši s 17:13 boljši od Rusov. Spodaj si poglejte atraktivno zabijanje Finžgarja z dvoboja proti Rusom.

Lani je Slovenija v isti postavi v Bukarešti postala evropski prvak, potem ko je z 19:17 ugnala Srbijo. Pred tremi leti je bila Slovenija druga. Konec junija je Slovenija na svetovnem prvenstvu v Nancyju zasedla četrto mesto. Zlato medaljo so osvojili Srbi, Nizozemci so bili srebrni, Francozi pa bronasti.

Finale:

LATVIJA – SLOVENIJA 16:13

Tekma za tretje mesto:

SRBIJA – UKRAJINA 18:20

Polfinale:

SRBIJA – LATVIJA 17:19

SLOVENIJA – UKRAJINA 22:8

Četrtfinale:

SRBIJA – NIZOZEMSKA 22:13

FRANCIJA – LATVIJA 12:17

SLOVENIJA – RUSIJA 17:13

UKRAJINA – ŠPANIJA 19:17

Skupina B:

SLOVENIJA – ČEŠKA 21:13

SLOVENIJA – LATVIJA 13:11

Tilen Jamnik