Slovenija na Cipru brez Kevina Kampla

7. september 2018 ob 19:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kevin Kampl, verjetno najboljši posameznik četrtkovega obračuna Slovenije in Bolgarije, v nedeljo ne bo igral na Cipru, saj si je poškodoval levi gleženj.

Slovenska nogometna reprezentanca bo v nedeljo ob 20.45 (prenos na TV SLO 2) odigrala drugo tekmo Lige narodov. Gostovala bo na Cipru, kamor pa v soboto zjutraj ne bo odpotoval vezist Leipziga. Kampl si je namreč na tekmi proti Bolgariji (1:2) v Stožicah poškodoval gleženj. Ko ga je selektor Tomaž Kavčič v 83. minuti zamenjal, je odšepal z igrišča.

"To je ta gleženj, s katerim imam pogosto težave. Na koncu nisem mogel več teči in sem selektorju rekel, naj me zamenja," je povedal Kampl, ki je prejel veliko udarcev in se jezil na sodnike, ker tega niso sankcionirali.

"Po mnenju zdravniške službe je Kamplov gleženj v takšnem stanju, da slovenski reprezentant ne bo pripravljen do nedelje, zato je reprezentant ob dogovoru s selektorjem že zapustil reprezentančno bazo," so pri NZS-ju zapisali v sporočilu za javnost.

Selektor Tomaž Kavčič ne bo klical novega nogometaša. Na Ciper bo tako potovalo 25 slovenskih reprezentantov.

Kampl je medtem že odpotoval v Nemčijo.

T. O.