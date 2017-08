Slovenija na EP-ju lahko "premaga vsakogar"

22. avgust 2017 ob 13:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V četrtek se bo na Poljskem začelo 30. evropsko odbojkarsko prvenstvo. Na njem bo sodelovalo 16 reprezentanc, ki bodo razdeljene v štiri skupine, med njimi bodo tudi Slovenci.

Najboljše tri reprezentance bodo iz posamezne skupine napredovale v 2. krog tekmovanja. Najboljše iz vseh skupin se bodo v četrtfinale uvrstile neposredno, druge in tretje se bodo zanj borile v razigravanju.

Prvenstvo se bo začelo s tekmama Finska - Estonija v Gdansku in Bolgarija - Rusija v Krakovu, že prvi dan pa bo na nacionalnem stadionu v Varšavi spektakel, prireditelji napovedujejo, da si bo obračun med gostitelji in Srbi ogledalo 65 tisoč gledalcev. Ista protagonista sta v Varšavi igrala že uvodno tekmo zadnjega svetovnega prvenstva leta 2014, ko so na razprodanem stadionu Poljaki, pozneje tudi svetovni prvaki, gladko zmagali. To bo tudi edina tekma v glavnem poljskem mestu.

Sedmi nastop za Slovenijo

Slovenija bo na prvenstvu nastopila sedmič. Leta 2001 v Ostravi si je delila predzadnje, 11. mesto, leta 2007 je bila v Sankt Peterburgu zadnja, 16., v Izmirju leta 2009 15., na prvenstvu v Avstriji deveta, na Dunaju je dosegla tudi prvi dve zmagi na prvenstvih, potem ko je bila boljša od Avstrije in Turčije. Uvrstila se je v dodaten boj za četrtfinale, kjer jo je zaustavila Finska, na koncu je zasedla deveto mesto. V danskem Herningu pred štirimi leti so takrat izbranci Luke Slabeta v uvodni tekmi senzacionalno ugnali Srbijo, nato pa klonili proti Finski in Nizozemski ter izpadli že po predtekmovanju, njihova končna uvrstitev je bila 13. mesto.

Letos pod vodstvom selektorja Kovača

Pravo pravljico pa so pod vodstvom Andree Gianija doživeli pred dvema letoma v Bolgariji. Po predtekmovanju sicer še ni kazalo na njihov uspeh, saj so izgubili s Poljsko in Belgijo, premagali pa Belorusijo, nato pa v tekmah na izpadanje po vrsti premagali Nizozemsko, Poljsko in Italijo in si zagotovili zgodovinsko srebrno kolajno. Letos, ko jih bo vodil Srb Slobodan Kovač, zaradi tega ne sodijo v ožji krog favoritov, so pa med tistimi reprezentancami, ki spet lahko presenetijo. Glavni favoriti so Francozi, Italijani, Srbi, Rusi in Poljaki, omenjenim reprezentancam bodo poleg Slovencev nevarni še Nemci in Belgijci, ni nemogoče, da bo za kakšno podobno senzacijo, kot jo je v Bolgariji pripravila Slovenija, tokrat poskrbela kakšna od preostalih reprezentanc, saj je kakovostnih ekip res veliko.

Brez Čebulja in nekaterih drugih

Slovenci, ki v Krakovu ne bodo mogli računati na pomoč poškodovanega Klemna Čebulja, od dobitnikov srebrne kolajne pa bodo manjkali še Uroš Pavlović, Jan Pokeršnik in Miha Plot (nadomestili jih bodo Sašo Štalekar, Žiga in Tonček Štern ter Urban Toman), posebne sreče pri žrebu niso imeli. Zagotovo bodo igrali v najtežji predtekmovalni skupini, in ne samo to, v nadaljevanju se bodo križali s skupino A, kar pomeni, da se bodo v zgodnjih izločilnih dvobojih (v razigravanju ali četrtfinalu) težko izognili dvoboju s Poljsko ali Srbijo. "Na to ne smemo gledati, če hočemo do kolajne, za katero smo sposobni, moramo tako ali tako premagovati vse tekmece. Če bomo igrali, kot znamo, če bomo samozavestni in borbeni, lahko premagamo vsakega. Imamo sicer nekaj težav, zaradi poškodbe je odpadel Čebulj, toda to mora biti dodaten motiv za preostale igralce. Predvsem za Alena Šketa, ki je bil doslej v Čebuljevi senci, vsekakor pa ima kakovost, da ga uspešno nadomesti," pred prvenstvom meni Kovač.

Sovjetska zveza najuspešnejša država

Naslov evropskega prvaka bodo branil Francozi, ki so pred dvema letoma v finalu v Sofiji premagali Slovenijo in prvič v zgodovini osvojili naslov. Najuspešnejša država na evropskih prvenstvih je Sovjetska zveza z 12 zlatimi kolajnami, šest jih je osvojila Italija, nekdanja Češkoslovaška je bila najboljša trikrat, Srbija dvakrat, Romunija, Nizozemska, Španija in Poljska pa imajo po en naslov.

Evropsko prvenstvo v odbojki (M), Poljska

Skupina A (Gdansk)

1. krog, četrtek, 24. avgusta, ob 17.30:

FINSKA - ESTONIJA

Ob 20.30:

POLJSKA - SRBIJA



2. krog, sobota, 26. avgusta, ob 17.30:

ESTONIJA - SRBIJA

Ob 20.30:

FINSKA - POLJSKA



3. krog, ponedeljek, 28. 8., ob 17.30:

SRBIJA - FINSKA

Ob 20.30:

ESTONIJA - POLJSKA

Skupina B (Szczecin)

1. krog, petek, 25. avgusta, ob 17.30:

ČEŠKA - SLOVAŠKA

Ob 20.30:

NEMČIJA - ITALIJA



2. krog, nedelja, 27. avgusta,ob 17.30:

SLOVAŠKA - ITALIJA

Ob 20.30:

ČEŠKA - NEMČIJA



3. krog, ponedeljek, 28. 8., ob 17.30:

SLOVAŠKA - NEMČIJA

Ob 20.30:

ITALIJA - ČEŠKA

Skupina C (Krakov)

1. krog, četrtek ob 17.30:

BOLGARIJA - RUSIJA

Ob 20.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA



2. krog, sobota ob 17.30:

RUSIJA - SLOVENIJA

Ob 20.30:

BOLGARIJA - ŠPANIJA



3. krog, ponedeljek ob 17.30:

SLOVENIJA - BOLGARIJA

Ob 20.30:

RUSIJA - ŠPANIJA

Skupina D (Katovice)

1. krog, petek, 25. avgusta, ob 17.30:

NIZOZEMSKA - TURČIJA

Ob 20.30:

FRANCIJA - BELGIJA



2. krog, nedelja, 27. avgusta,ob 17.30:

TURČIJA - BELGIJA

Ob 20.30:

NIZOZEMSKA - FRANCIJA



3. krog, ponedeljek, 28. 8., ob 17.30:

BELGIJA - NIZOZEMSKA

Ob 20.30:

TURČIJA - FRANCIJA

Prvo mesto vodi v četrtfinale, drugo in tretje mesto pa v repasaž.

