Slovenija na svetovno prvenstvo brez Bombača

Proti Savdski Arabiji brez Gabra in Kavtičnika

28. december 2016 ob 17:13

Brežice - MMC RTV SLO

V petek bo rokometna reprezentanca v Brežicah odigrala edino pripravljalno tekmo na domačih tleh pred začetkom SP-ja. Nastopila bo brez Deana Bombača, ki je že zapustil izbrano vrsto.

27-leti srednji zunanji igralec je z reprezentanco opravil dva treninga v Zrečah, kjer je postalo jasno, da do svetovnega prvenstva po poškodbi rebra ne bi mogel biti dovolj pripravljen, zato je po dogovoru s strokovnim štabom reprezentance in kluba zapustil slovenski tabor in se bo na nadaljevanje sezone pripravljal v Kielcah.

V petek bo tekmec Slovenije reprezentanca Savdske Arabije, ki je ta hip na pripravah v Srbiji. Slovenski rokometaši so z njo odigrali že štiri tekme in vse tudi brez večjih težav dobili. Nazadnje sta se ekipi pomerili na svetovnem prvenstvu v Franciji, kjer je bila Slovenija pod vodstvom Matjaža Tominca boljša s 35:22.

Na tekmi v Brežicah zaradi bolezni zagotovo ne bosta zaigrala Matej Gaber in Vid Kavtičnik, ki bosta preostanek starega leta preživela v domači oskrbi in se bosta ekipi znova pridružila 2. januarja v Ljubljani. Po petkovi tekmi bodo imeli rokometaši dva dni novoletnega odmora. Nato se bodo zbrali v Ljubljani. Tri dni kasneje pa bodo odpotovali v Francijo, kjer se bodo dvakrat pomerili še proti gostiteljem svetovnega prvenstva.

T. J.