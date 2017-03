Poudarki Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Josip Iličić si je na nedeljski tekmi Fiorentine proti Crotoneju poškodoval gleženj. Za kako resno poškodbo gre, še ni znano. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenija na tekmo s Škotsko brez Iličića?

Priložnost igralcem iz domače lige

20. marec 2017 ob 13:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska članska nogometna reprezentanca danes na Brdu pri Kranju začenja priprave na kvalifikacijsko tekmo za SP 2018 s Škotsko.

Selektor Srečko Katanec je prejšnji teden objavil seznam reprezentantov, na katere računa za obračun s Škotsko, ki bo to nedeljo na Hampden Parku v Glasgowu. Slovenija ima po štirih odigranih krogih v kvalifikacijski skupini F dve zmagi in dva neodločena izida, zbrala je osem točk in zaseda drugo mesto. Vodi Anglija, ki ima dve točki več in se bo v 5. krogu na Wembleyju pomerila z Litvo.

Slovenski nogometaši so na prejšnjih tekmah prikazali zelo dobre predstave, Katanec upa, da bodo njegovi varovanci dobro igrali tudi proti Škotski. Na seznam, ki ga je objavil v četrtek, je poleg Milivoja Novakovića uvrstil še dva člana iz Prve lige Telekom Slovenije, Matijo Široka in Žana Majerja. Nogometaša Domžal sta bila januarja v Abu Dabiju na pripravah del B-reprezentance. Ni pa 53-letni Ljubljančan v reprezentanco vpoklical Luke Zahovića, najboljšega strelca domačega prvenstva. "Razčistiti želim, da ne sovražim nikogar. Nikogar pa ne bom klical, da bom všečen vam, novinarjem, ali komu drugemu. Absolutno stojim za odločitvijo, da so napadalci, ki so vpoklicani za Škotsko, primernejši od Luke Zahovića," je na novinarski konferenci poudaril Katanec.

S Kamplom, a najverjetneje brez Iličića

Ta bo lahko tokrat računal na Kevina Kampla, ki je manjkal na nekaterih zadnjih akcijah, žal pa - kot kaže - ne bo Josipa Iličića, ki se je v nedeljo poškodoval na tekmi italijanskega prvenstva proti Crotoneju (0:1). 29-letnik je bil eden najboljših nogometašev Fiorentine na zelenici, med drugim je po dobre pol ure igre z levico žogo poslal v vratnico, nato pa je v nadaljevanju odšepal z zelenice. Poškodbo levega gležnja naj bi staknil že v enem izmed dvobojev v prvem polčasu, v 68. minuti se je nato po eni izmed akcij prijel za gleženj in kmalu sezul nogometni čevelj ter odšepal z igrišča. Za kako resno poškodbo gre, za zdaj še ni znano. V napadu bo imel torej Katanec na vojo Roberta Berića, ki počasi prihaja v solidno formo pri St. Etiennu, veterana Novakovića in Romana Bezjaka.



M. L.