Slovenija na tretji tekmi še drugič ugnala Japonsko

Selektor s prikazanim zadovoljen

6. april 2017 ob 21:01

Laško - MMC RTV SLO/STA

Slovenska futsal reprezentanca je z zmago končala trilogijo obračunov z Japonsko, trikratnim azijskim prvakom. Slovenci so slavili s 3:0, dva gola je prispeval Alen Fetić, enega pa Kristjan Čujec.

Tekma se je začela s podelitvijo posebnega priznanja Čujcu, ki je 100. nastopil za reprezentanco. V zanimivem uvodu je selektor Andrej Dobovičnik malce premešal postavo. Po pričakovanjih je vrata branil Igor Bratić, konkretno priložnost za igro pa je dobil Anže Širok, nekaj več je igral tudi Denis Totošković.

Spremembe so se obrestovale. Prvi se je med strelce v 19. minuti z mojstrskim preigravanjem vpisal Čujec, ki je z Rokom Mordejem še enkrat dobro izigral obrambo. Kar nekaj dela je imel tudi Bratić, ki pa je bil vsakič na mestu. Selektor je tekmo, tokrat že 1. polčas, izkoristil za uigravanje ob igri z vratarjem igralcem v polju.

V drugem polčasu so se Japonci trudili, da bi izenačili, a jim to ni uspelo. Slovensko zmago je z izjemnim prostim strelom potrdil Fetić, ki je v 34. minuti zabil za 2:0, potem pa v 38. še za 3:0. Slovenija je na treh tekmah navdušila. Predvsem pa je dokazala, da nima le treh ali štirih kvalitetnih igralcev, ampak se nabor širi.

"Zadovoljen sem s tekmo. Pričakoval sem, da bodo igralci utrujeni. Zato smo hoteli narediti test, da vidim, kako igralci reagirajo. Tudi ali predvsem zato, ker želimo na Euru doma odigrati več kot le dve tekmi. Fantje so me presenetili. Vedel sem, da jim bo dan počitka dobro del, a so pokazali še več, kot sem pričakoval. Pa ne le rezultatsko," je bil po tekmi zadovoljen selektor Dobovičnik.

Prijateljska tekma, Laško:

SLOVENIJA - JAPONSKA 3:0 (1:0)

1:0 Čujec (19.), 2:0 Fetić (34.), 3:0 Fetić (37.)

T. J.