Slovenija namerava kandidirati za EP v rokometu

Za reprezentanco izjemno uspešno leto 2016

11. julij 2017 ob 20:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac je na letnem zasedanju zbora članov na Brezovici predstavil namero kandidature za organizacijo evropskega prvenstva leta 2022 ali v sodelovanju z Makedonijo leta 2024.

Pisarna RZS-ja mora namero za organizacijo na evropsko rokometno organizacijo oddati do 1. novembra, potrditev prijave pa lahko pričakuje 15. decembra. Na začetku leta 2018 nato sledijo obiski odgovornih oseb z Evropske rokometne zveze EHF, aprila dokončno sprejetje finalnih kandidatur, odločitev o organizatorjih obeh sklepnih turnirjev pa bo znana 18. ali 19. junija na letnem kongresu EHF v Edinburgu.

Slovenija bi v primeru pridobitve organizacije turnirja, na katerem bo nastopilo 24 najboljših reprezentanc, v ljubljanskih Stožicah gostila dve skupini prvega dela, dve skupini drugega dela in finalni konec tedna, torej vse ključne odločitve od polfinala dalje.

Namero o organizaciji enega izmed dveh prvenstev so že izrazile Belgija, Španija in Francija (skupna kandidatura), Češka, Madžarska in Slovaška (skupaj), Danska, Nemčija, Švica (skupaj), Rusija in Belorusija (skupaj), Litva, Danska in Švica (skupaj) ter Nemčija.

Leto 2016 izjemno uspešno za vse selekcije

Predsednik je v svojem uvodnem govoru zbranim predstavil tudi delovanje Rokometne zveze Slovenije v preteklem letu, ki je bilo za naš rokomet izjemno. Moška članska reprezentanca je na olimpijskih igrah osvojila najboljšo uvrstitev v zgodovini slovenskega kolektivnega športa, januarja posegla po bronasti medalji na svetovnem prvenstvu ter se pet mesecev pozneje uvrstila na njeno osmo evropsko prvenstvo. Uspešna je bila tudi ženska članska izbrana vrsta, ki se je uvrstila tako na evropsko kot svetovno prvenstvo, dobre rezultate pa so dosegali tudi mlajši, pred katerimi je novo zanimivo poletje.

Delegati so na zasedanju sprejeli prenovljen statut RZS-ja in vsa poročila odborov za leto 2016 ter načrt za prihodnje leto.

A. V.