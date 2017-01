Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Slovenska rokometna reprezentanca bo te dni na pripravah v Ljubljani, v četrtek pa bo odpotovala v Francijo, kjer jo najprej čakata dve prijateljski tekmi z gostitelji SP-ja ( 6. januarja v Toulousu, 8. januarja v Montpellieru). Foto: STA/Stanko Gruden Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenija ne bo imela več povsem svojega sloga igre

Le štirje igralci še nimajo izkušenj z velikih tekmovanj

2. januar 2017 ob 16:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Moška rokometna reprezentanca je v Ljubljani začela zadnji del priprav pred odhodom na svetovno prvenstvo v Franciji.

Število igralcev se je po odhodu Uroša Zormana in Gorazda Škofa skrčilo na 19, med njimi bo selektor Veselin Vujović določil najverjetneje 17-erico, ki bo odpotovala v Toulouse, kjer jo v petek čaka prva od dveh pripravljalnih tekem proti svetovnim prvakom.

Matej Gaber in novi kapetan Vid Kavtičnik sta se po krajši bolezni znova pridružila soigralcem, med katerimi so le štirje takšni, ki še niso okusili velikega tekmovanja: David Razgor, Urh Kastelic Jan Grebenc in Tilen Kodrin.

Reprezentanca je v povprečju za nekaj centimetrov višja kot prej. Jure Dolenec: "Ali to pomeni prednost, bomo še videli. Zagotovo bo igra bolj podobna igri drugim reprezentancam, tako da ne bomo imeli povsem svojega sloga. Pustimo se presenetiti. Računam, da bodo Borut (Mačkovšek), Jan (Grebenc) in Nik (Henigman) znali prevzeti odgovornost in biti najboljši. Ne proti Angoli, ampak takrat, ko bomo zmage res potrebovali."

V Francijo bo slovenska reprezentanca odpotovala v četrtek, pred selitvijo v Metz, kjer bo čez deset dni začela rokometno svetovno prvenstvo, pa bo priprave končala v Montpellieru.





T. O., povzeto po prispevku Uroša Volka za Radio Slovenija