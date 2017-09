Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 28 glasov Ocenite to novico! Španci so že enajst tekem evropskega prvenstva nepremagani (zadnjič so izgubili v skupinskem delu pred dvema letoma), Pau Gasol pa je postal najboljši strelec v zgodovini EP-jev. Najboljše povprečje ostaja nedotaknjeno, saj na tej lestvici kraljuje Grk Nikos Galis s povprečjem 31,2 točke. Foto: EPA NBA-košarkar Kristaps Porzingis, udarni adut Latvije, je ob zmagi nad Turčijo dosegel 28 točk. Foto: EPA Romun Andrei Mandache je dosegel trojni dvojček na tekmi proti Črni Gori. Prispeval je 14 točk, 11 podaj in 10 skokov. Zadnji košarkar, ki je mu je uspel trojni dvojček na evropskem prvenstvu, je bil Toni Kukoč. Hrvat je leta 1995 proti Finski dosegel 15 točk, 12 skokov in 11 podaj. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenija ob morebitni sobotni zmagi z Latvijo ali Črno goro

Pau Gasol postal prvi strelec v zgodovini EP-jev

7. september 2017 ob 13:45,

zadnji poseg: 7. september 2017 ob 21:55

Cluj,Carigrad - MMC RTV SLO

Na EP-ju v košarki so znani vsi udeleženci osmine finala, s tem pa tudi, s kom bi lahko v četrtfinalu igrala Slovenija, če bo seveda v soboto premagala Ukrajino.

Latvija je v Carigradu utišala domače navijače in z 89:79 premagala Turčijo, ki bo morala tako že v osmini finala igrati proti Španiji. Ko so se Turki v 36. minuti s trojko Sanlija približali na 78:72, se je zdelo, da bi lahko videli napeto končnico, a ni bilo tako. Kristaps Porzingis je blestel z 28 točkami (iz igre 9/15) in sedmimi skoki.

Pogled na tabelo izločilnih bojev razkriva, da bi se Slovenija, če preskoči tekmeca v osmini finala, za vstop v polfinale pomerila z zmagovalcem obračuna med Latvijo in Črno goro. Najverjetneje bi torej lahko videli četrtfinale med Slovenijo in Latvijo, ki je Slovence pred dvema letoma ustavila že na začetku izločilnih bojev.



V skupini C je bilo vse jasno že pred zadnjim krogom predtekmovanja, vseeno je bil četrtkov večer na neki način zgodovinski. Ob rutinski zmagi Španije nad Madžarsko (87:64), s čimer je Španija ob Sloveniji edina, ki na letošnjem EP-ju še ne pozna poraza, je Pau Gasol postal najboljši strelec v zgodovini evropskih prvenstev.

37-letni Gasol, ki je bil z 20 točkami (16 v prvem polčasu) prvi strelec obračuna, je v prvem polčasu zadel trojko, ki je pomenila, da je presegel točkovni seštevek Tonyja Parkerja.

Naj strelci EP-jev točk Pau GASOL Španija 1.111 Tony PARKER Francija 1.104 Dirk NOWITZKI Nemčija 1.052 Nikos GALIS Grčija 1.030

SKUPINA C



ČEŠKA - HRVAŠKA

69:107 (17:28, 23:26, 20:24, 9:29)

Auda 19, Hruban 15; Bogdanović 25, Šarić 18 in 10 skokov, Buva 13.

MADŽARSKA - ŠPANIJA

64:87 (10:22, 19:19, 17:19, 18:27)

Ferencz 17, Vojvoda 10; P. Gasol 20, Rodriguez in Hernangomez po 15, M. Gasol 10.

ČRNA GORA - ROMUNIJA

86:69 (24:19, 18:11, 24:23, 20:11)

Radončić in Dubljević po 13; Mandache 14, 11 podaj in 10 skokov.

Lestvica: ŠPANIJA 5 5 0 +146 10 HRVAŠKA 5 4 1 +61 9 ČRNA GORA 5 3 2 +11 8 MADŽARSKA 5 2 3 -35 7 ----------------------------------- ČEŠKA 5 1 4 -85 6 ROMUNIJA 5 0 5 -98 5





SKUPINA D



RUSIJA - VELIKA BRITANIJA

82:70 (23:16, 20:15, 20:23, 21:16)

Šved 30, Fridzon 14, Mozgov in Voroncevič po 11; Clark 21, Olaseni 19.

BELGIJA - SRBIJA

54:74 (13:18, 12:24, 11:14, 18:18)

Lecomte 12, Hervelle 10; Marjanović 22, Bogdanović 15, Mačvan 10.

LATVIJA - TURČIJA

89:79 (24:22, 23:16, 22:25, 20:16)

Porzingis 28, Blums 17; Osman 24.

Lestvica: SRBIJA 5 4 1 +47 9 LATVIJA 5 4 1 +48 9 RUSIJA 5 4 1 +12 9 TURČIJA 5 2 3 +8 7 ------------------------------------ BELGIJA 5 1 4 -57 6 VELIKA BRITANIJA 5 0 5 -58 5

OSMINA FINALA

Sobota ob 11.30:

SLOVENIJA - UKRAJINA

Ob 14.15:

NEMČIJA - FRANCIJA

Ob 17.45:

FINSKA - ITALIJA

Ob 20.30:

LITVA - GRČIJA

Nedelja ob 11.30:

LATVIJA - ČRNA GORA

Ob 14.15:

SRBIJA - MADŽARSKA

Ob 17.45:

ŠPANIJA - TURČIJA

Ob 20.30:

HRVAŠKA - RUSIJA

R. K., T. O.