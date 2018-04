Slovenija po zmagi nad Madžari spet upa tudi na elito

Proti Madžarski risi v boj za prvo zmago na prvenstvu

25. april 2018 ob 12:19,

zadnji poseg: 25. april 2018 ob 21:57

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Slovenska hokejska reprezentanca je vendarle pokazala pravi obraz in na SP-ju divizije I v Budimpešti prvič zmagala. Gostitelje turnirja Madžare je premagala s 4:1.

To je bila težka tekma, zmaga prigarana, a Slovenija si je z borbeno predstavo zaslužila tri točke. Aleksander Magovac je zadel v prvi tretjini, ko je Slovenija na gol tekmeca sprožila kar 24 strelov. Madžari so z igralcem več (izključen je bil Tičar) izenačili v 26. minuti, potem ko je lepo akcijo izpeljal Balasz Sebok. Jan Urbas je dobre štiri minute pozneje utišal polno dvorano Laszla Pappa, nato pa se izid 25 minut ni spremenil. Odločilni gol je dosegel Boštjan Goličič na začetku 56. minute. Plošček je ob ogradi priboril Luka Bašič, ki je podal do Goličiča, igralec Grenobla pa ni odlašal s strelom.

Zmago je potrdil Sabahudin Kovačević, ki je plošček čez vse igrišče poslal v prazna vrata. V strelih je bilo 47:33 za Slovenijo. V slovenskih vratih je veliko delo opravil Gašper Krošelj. Za igralca tekme so razglasili jeseniškega branilca Aleksandra Magovca, ki je sedmi minuti silovito sprožil in dosegel krstni reprezentančni zadetek.

Po porazih z Veliko Britanijo in Poljsko je Sloveniji že močno tekla vodo v grlo, povsem drugačen pristop in lepa zmaga nad Madžari pa vliva upanje, da bi se ob zmagah nad Kazahstanom in Italijo lahko celo odprla vrata za vstop v elito.

Italija je v prvem današnjem obračunu v Budimpešti s 3:0 presenetila favorizirani Kazahstan in zapletla položaj na lestvici. Tako Italija kot Kazahstan imata po treh krogih po šest točk, z zmago nad Poljsko je v ugledni družbi vodilnih tudi Velika Britanija.

Pred tekmo so se gostitelji z minuto molka oziroma nato z aplavzom polne dvorane (7.400 gledalcev) spomnili na danes umrlega nekdanjega jeseniškega vratarja Cveta Pretnarja.

Slovenci bodo imeli v četrtek drugi prost dan na tekmovanju, naslednja tekma pa jih čaka v petek ob 16. uri, ko se bodo pomerili s Kazahstanom.

Kapetan Jan Urbas: "Vedeli smo, da igrajo doma in da imajo enkratno občinstvo. Vedeli smo, da bo težko, vroče, da bo slab led. Da moramo igrati z veliko energije. Vedeli, da nas reši le še zmaga. Že na začetku tekme smo pritisnili in prisilila nasprotnika, da je delal napake. Ko smo povedli, je bilo lažje igrati. To je bila težko prigarana zmaga."

SP divizije I, skupina A, 3. krog

SLOVENIJA - MADŽARSKA

4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

7.400; Magovac 7., Urbas 30., Goličič 55. Kovačevič 57.; Sebok 26.

ITALIJA - KAZAHSTAN

3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Hochkofler 5., Kostner 10., McMonagle 26.



VELIKA BRITANIJA - POLJSKA

5:3 (2:1, 0:2, 3:0)

Perlini 4., Shields 19., Brooks 45., O'Connor 47., Phillips 60.; Dronia 13.,Kapica 24., Zapala 30.

Lestvica: * x ITALIJA 3 2 0 0 1 6 KAZAHSTAN 3 2 0 0 1 6 VELIKA BRITANIJA 3 2 0 0 1 6 POLJSKA 3 1 0 0 2 3 SLOVENIJA 3 1 0 0 2 3 MADŽARSKA 3 1 0 0 2 3 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

T. O.