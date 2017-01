Slovenija tretja, Peter Prevc najboljši posameznik tekme

Freitag v finalu ubranil napad Stocha, ki je naredil napako v prvi seriji

21. januar 2017 ob 15:43,

zadnji poseg: 21. januar 2017 ob 19:15

Zakopane - MMC RTV SLO

Na drugi ekipni tekmi smučarjev skakalcev za svetovni pokal v tej sezoni v Zakopanah so zmagali Nemci pred Poljaki in Slovenci, ki so vodili po prvi seriji.

Nastopilo je 11 reprezentanc, Slovenija v postavi Jurij Tepeš, Peter Prevc, Jernej Damjan in Domen Prevc.

Peter Prevc je v prvi seriji skočil odlično, pristal pri 137,5 m in po dveh skokih izstrelil Slovence na drugo mesto le sedem desetink točke za Poljsko. V tretjem skoku je nato Dawid Kubacki zmogel le 120,0 m, zato je Poljska padla za Slovenijo in Nemčijo. Na vrh je ni mogel vrniti niti vodilni v svetovnem pokalu Kamil Stoch, ki s 125 metri ni opravil naloge po svojih zmožnostih.

Tepeš je na začetku druge serije pristal pri 120,5 m, bolje pa so skakali slovenski tekmeci, tako da je Slovenija nazadovala na četrto mesto. Nov zelo dober skok Petra Prevca (134,5 m), ki je bil najboljši posameznik tekme in je potrdil dvig forme po krajšem tekmovalnem premoru, je Slovence dvignil na tretje mesto. Tam so ostali tudi po izvrstnem skoku Damjana, ki je dosegel daljavo 134,0 m. Domen Prevc je nato s 133 metri potrdil stopničke Slovenije, četrtouvrščena Avstrija je zaostala 10,2 točke.

Nemec Richard Freitag je kot zadnji nastopajoči s 134,5 m dolgim skokom ubranil napad Stocha, ki je popravil napako iz prve serije in bil s 136 metri za rojakom Piotrom Zylo drugi najdaljši v finalni seriji. Nemčijo in Poljsko je ločilo 5,1 točke.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Jurij TEPEŠ 129,5 m 120,5 m Peter PREVC 137,5 m 134,5 m Jernej DAMJAN 125,5 m 134,0 m Domen PREVC 129,0 m 133,0 m



Tudi v poskusni seriji je bil izmed Slovencev najdaljši Peter Prevc, imel je šesti izid (128,0 m; 93,7). Damjan je bil 20., Tepeš 21., Domen Prevc pa 23. Najboljšo oceno je dosegel Avstrijec Michael Hayböck (133,0 m; 102,6).

Na prvi ekipni tekmi 3. decembra v Klingenthalu so zmagali Poljaki pred Nemci in Avstrijci, Slovenija pa je za Norveško zasedla peto mesto.



V nedeljo ob 16.00 bo v Zakopanah še posamična tekma.

Ekipna tekma, končni vrstni red: 1. NEMČIJA 1.116,3 Eisenbichler/Leyhe/Wellinger/Frei- tag 2. POLJSKA 1.111,2 Zyla/Kot/Kubacki/Stoch 3. SLOVENIJA 1.102,7 Tepeš 129,5 m, 120,5 m/P. Prevc 137,5; 134,5/Damjan 125,5; 134,0/ D. Prevc 129,0; 133,0 4. AVSTRIJA 1.092,5 5. NORVEŠKA 1.066,1 6. ČEŠKA 1.008,0 7. RUSIJA 984,2 8. JAPONSKA 954,8 ------------ zunaj finala: ------------ 9. FINSKA 447,9 10. ZDA 413,4 11. KAZAHSTAN 342,8





Po prvi seriji: 1. SLOVENIJA 554,2 Tepeš 129,5 m/P. Prevc 137,5/ Damjan 125,5/D. Prevc 129,0 2. NEMČIJA 553,6 3. POLJSKA 540,1 4. AVSTRIJA 538,8 5. NORVEŠKA 528,6 6. ČEŠKA 488,5 7. RUSIJA 488,2 8. JAPONSKA 475,9 ------------ zunaj finala: ------------ 9. FINSKA 447,9 10. ZDA 413,4 11. KAZAHSTAN 342,8

Pokal narodov (po 15 tekmah): 1. POLJSKA 2.747 točk 2. AVSTRIJA 2.479 3. NEMČIJA 2.429 4. NORVEŠKA 1.818 5. SLOVENIJA 1.699 6. ČEŠKA 549 7. JAPONSKA 470 8. RUSIJA 317 9. FRANCIJA 250 10. ŠVICA 85

M. R.