Slovenija v Pjongčangu najprej proti ZDA, sledita Rusija in Slovaška

Prvi dve tekmi bo treba spremljati v službi

25. september 2017 ob 15:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mednarodna hokejska zveza je objavila razpored tekem olimpijskega turnirja v Pjongčangu. Slovenija bo prvo tekmo odigrala na valentinovo proti ZDA.

Risi so se, potem ko so bili pred enim letom uspešni na kvalifikacijskem turnirju v Minsku, drugič zapored uvrstili na olimpijske igre, kjer bo nastopilo 12 reprezentanc. Slovenija bo igrala v predtekmovalni skupini B, v kateri sta poleg ZDA še Rusija in Slovaška.

Prvo tekmo bo Slovenija odigrala v sredo, 14. februarja, ob 21.10 po krajevnem času oziroma ob 13.10 po srednjeevropskem. Tekmec bodo ZDA. Po dnevu počitka bo naslednji slovenski nasprotnik izbrana vrsta Rusije (16. februarja ob 8.40 po slovenskem času), zadnjo tekmo predtekmovanja pa bo Slovenija odigrala v soboto, 17. februarja, ob 13.10 po slovenskem času, nasprotnik bo Slovaška.

V torek, 20. februarja, bodo sledili kvalifikacijski boji za preostala mesta v četrtfinalu, že naslednji dan pa tudi izločilne tekme najboljše osmerice za prostor v polfinalu, ki bo v petek, 23. februarja. Finalni obračun moškega turnirja bo v nedeljo, 25. februarja, dan pred tem pa še tekma za olimpijski bron.

Tekmi proti ZDA in Slovaški bo slovenska izbrana vrsta odigrala v dvorani Kvandong, manjšem od dveh hokejskih prizorišč v olimpijskem Pjongčangu, medtem ko bo tekma proti Rusiji potekala v večji dvorani Gangneung. Obe dvorani je letos spomladi že preizkusila tudi slovenska ženska hokejska reprezentanca v sklopu ženskega svetovnega prvenstva divizije II-A.

V predtekmovalni skupini A bodo nastopile Kanada, Češka, Švica in Južna Koreja, v skupini C pa Švedska, Finska, Norveška in Nemčija.

Slovenske tekme na olimpijskih igrah 2018, sreda, 14. februar 2018, ob 13.10:

SLOVENIJA - ZDA (Kvangdong Hockey Center)

Petek, 16. februar 2018, ob 8.40:

RUSIJA - SLOVENIJA (Gangneung Hockey Center)

Sobota, 17. februar 2018, ob 13.10

SLOVENIJA – SLOVAŠKA (Kvangdong Hockey Center)

T. O.