Slovenijo je do nove zmage v pripravljalnem obdobju vodil kapetan Goran Dragić. Dosegel je 18 točk in 10 podaj. Foto: Borut Živulović/BoBo Slovenci so v drugem polčasu zaigrali "na polno". Foto: Borut Živulović/BoBo To je bila naša najboljša predstava na dozdajšnjih prijateljskih tekmah. Zlasti v drugem polčasu so fantje pokazali veliko mero borbenosti in želje. Če bi nam stekel še met z razdalje, bi bilo vse skupaj precej lažje. Veseli me tudi odziv občinstva. Lepo je videti takšno podporo, vsi v reprezentanci čutimo, da nas spremlja vsa Slovenija in da si - tako kot mi - vsi želijo dobrega rezultata na evropskem prvenstvu. Igor Kokoškov, selektor Slovenije Stožice so bile razprodane. Foto: Borut Živulović/BoBo Najvišji statistični indeks je imel znova najmlajši v izbrani vrsti, 18-letni Luka Dončić (23). Zbral je 15 točk (met iz igre 4:12) in 13 skokov. Foto: Borut Živulović/BoBo

Slovenija v Stožicah v dramatični končnici do zmage nad Hrvati

Slovenci Hrvatom zadali prvi poraz na pripravah

24. avgust 2017 ob 09:44,

zadnji poseg: 24. avgust 2017 ob 22:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji so se v razprodanih Stožicah Hrvatom oddolžili za poraz v Opatiji. Po dramatični končnici so nasprotnike ugnali z minimalno prednostjo (74:73).

Tekma je bila tako kot tista v Opatiji pred desetimi dnevi zanimiva do konca. Izbranci Igorja Kokoškova so si z zmago proti zasedbi Aca Petrovića pripravili lepo popotnico za odhod na evropsko prvenstvo.

Slovenija je v Stožicah pred več kot 10.000 gledalci prekinila niz treh zaporednih porazov - poleg Hrvaške sta jo premagala še Turčija in Izrael, v pripravljalnem obdobju pa je vknjižila peto zmago. Za Slovenijo je bila to zadnja odprta tekma - Slovenija in Hrvaška se bosta po dogovoru selektorjev jutri srečali za zaprtimi vrati oziroma brez prisotnosti gledalcev - pred odhodom na evropsko prvenstvo v Helsinke.

Prvi junak tekme je bil kapetan Goran Dragić, dosegel je 18 točk in 10 asistenc.

Hrvati s trojkami do vodstva

Navijači Slovenije v prvem polčasu niso mogli biti popolnoma zadovoljni, saj Slovenci, tekmo so začeli Goran Dragić, Luka Dončić, Gašper Vidmar, Edo Murić in Klemen Prepelić, niso ujeli pravega ritma, imeli so veliko izgubljenih žog, poleg tega pa je pešala obramba. Hrvati so ob koncu prvega polčasa z delnim izidom 10:2 prišli do najvišje prednosti osmih točk (31:39). Nasprotniki so zadeli kar sedem trojk.

Drug obraz Slovencev v drugem polčasu

Slovenski košarkarji so po vrnitvi na parket dosegli šele drugo trojko na tekmi, zadel je Prepelič (34:39), z agresivno obrambo in boljšim napadom pa so v treh minutah z delnim izidom 10:2 drugič na tekmi izenačili (41:41). Povrhu je še kapetan Dragić izpeljal lepo akcijo in Slovenija je po dolgem času vodila (43:41). Po dobrih štirih minutah igre so Slovenci prišli do najvišjega vodstva (45:41), zadel je Dončić.

Slovenija je povedla za pet točk (49:44), a Hrvati so po dolgem času spet zadeli za tri točke in to kar dvakrat, natančna sta bila Ramljak in Simon. Hrvati so tako z delnim izidom ujeli in celo prehiteli Slovenijo (49:50).

V pravem trenutku je za tri zadel Vlatko Čančar, ki se je vrnil po poškodbi (52:50). Ob koncu tretje četrtine je Bogdanović dodal še eno trojko in Hrvati so v zadnjo četrtino vstopili s točko prednosti (54:55).

A Slovenci so z delnim izidom 9:0 spet prišli do vodstva osmih točk (63:55). Poleg učinkovitega napada so Slovenci blesteli v obrambi, saj so Hrvati do prvega koša v zadnji četrtini prišli šele po štirih minutah igre, zadel je Bogdanović (63:57).

Dobre tri minute pred koncem je Slovenija po košu Anthonyja Randolpha spet vodila za osem (68:60). Ravno Randolph je minuto in 34 sekund pred koncem zadel in Slovenija je prišla do najvišje prednosti (72:63).

Končnica povsem odprta

A tekma še ni bila odločena, Hrvati so se z delnim izidom 5:0 (trojko je zadel Bender, za dve je zadel Šarić) 30 sekund pred koncem čisto približali (74:71). Met Randolpha je blokiral Bender, nato je osebno napako naredil Murić. Dvakrat je bil s črte prostih metov natančen Šarić (74:73). 18 sekund pred koncem je bil Dončić nenatančen pri izvajanju prostih metov, Hrvati so imeli napad za zmago, a so ga Slovenci ubranili, slavje v Stožicah se je lahko začelo.

Izjavi po tekmi:

Goran Dragić: "Če bomo igrali tako, kot smo danes, bomo na prvenstvu uspešni. Zadnje štiri dni smo delali na izboljšanju igre v obrambi, malce vadili tudi neke sisteme v napadu, in to se nam je danes obrestovalo. Hrvaška je bila v drugem polčasu dokaj nemočna, čeprav ima vrsto odličnih igralcev. Dosegla je le 24 točk in imela skupaj 19 izgubljenih žog."

Edo Murić: "Premagali smo eno najboljših reprezentanc v Evropi. Smo optimisti, a se hkrati zavedamo, da smo ekipa, ki lahko premaga vsakega, lahko pa tudi izgubi proti številnim. Vse reprezentance igrajo dobro košarko, vse se trdo pripravljajo na prvenstvo in septembra bomo morali biti stoodstotni. Danes smo pokazali veliko želje po zmagi, naredili smo sicer nekaj napak, a glede na to, da je do prvenstva še deset dni, imamo še nekaj časa, da tudi te odpravimo."

EVROPSKO PRVENSTVO

PRIPRAVLJALNI TEKMI

SLOVENIJA - HRVAŠKA

74:73 (19:21, 12:18, 23:16, 20:18)

11.500; Dragić 18 (10 podaj), Dončić 15, Randolph 12, Vidmar 7, Dimec in Prepelič po 6, Murić 5, Čančar 3, Nikolić 2; Šarić 16, Bender 13, Bogdanović 12, Simon 6, Popović, Tomas in Žorić po 5, Ramljak, Krušlin in Mavra po 3, Planinić 2.

Met za dve točki: 22/41; 14/33

Met za tri točke: 3/24; 12/28

Prosti meti: 21/33; 9/15

Skoki: 43; 41





Petek (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA (zaprta tekma)

