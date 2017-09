Slovenija z Gianijevo Nemčijo osma

Rusi na vrhu, Slovenci osmi

4. september 2017 ob 19:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ruski odbojkarji so z osvojitvijo evropskega zlata napredovali na lestvici najboljših evropskih moških reprezentanc in so trenutno prvi. Slovenija je osma.

Evropska odbojkarska zveza (Cev) je po evropskem prvenstvu na Poljskem objavila novo kakovostno lestvico moških reprezentanc, Rusi so se zavihteli na sam vrh lestvice, tam pa je tudi reprezentanca Francije.

Na tretjem mestu so ostali Srbi, ki so osvojili bronasto medaljo, četrti so Poljaki, peti Italijani, šesti Bolgari in sedmi Belgijci.