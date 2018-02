Slovenija z zmago nad Italijo v četrtfinale

Igor Osredkar dvakratni strelec

Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu se je na domačem evropskem prvenstvu v Stožicah uvrstila v četrtfinale, potem ko je z 2:1 premagala Italijo. Slovence v ponedeljkovem četrtfinalu čaka branilec naslova Rusija.

Italijani so pred 10.000 gledalci v Stožicah začeli bolje, saj so povedli že v 4. minuti. Zadel je Humberto Honorio, ki je vtekel na "globinsko" podajo, ušel Mateju Fideršku, nato pa žogo poslal v mrežo mimo vratarja Damirja Puškarja. Azzurri so bili tudi v nadaljevanju nekoliko nevarnejši. Slovenci so "grizli", a jim Italijanov ni uspelo resneje ogroziti.

V 11. minuti se je Rok Mordej po podaji Kristjana Čujca lepo otresel italijanskega branilca, a nato meril mimo vrat. Denis Totošković in Mordej sta v 14. minuti domiselno odigrala na levi strani, Mordej je ustrelil, a je bil vratar Stefano Mammarella na mestu. Slovenci so postajali vse nevarnejši, ob koncu prvega polčasa so poskusili tudi s petimi igralci v polju, toda zadetka jim ni uspelo zabiti.

Fideršek podal, Osredkar v polno

V 22. minuti si je Čujec izboril lep položaj za strel, a mu je veselje preprečil Mammarella. Slovenija je v uvodnih minutah drugega dela pritiskala za izenačenje. Zdelo se je, da slovenski zadetek visi v zraku. A na drugi strani je Alex Merlim s prostega strela stresel prečko. V 28. minuti je Puškar ubranil še težek strel De Oliveire. Slovenski napadi so naposled le obrodili sadove. Fideršek je v 31. minuti z leve strani podal na daljšo vratnico, kamor je vtekel kapetan Igor Osredkar in žogo iz bližine zabil v mrežo za 1:1.

Osredkar zapečatil usodo Italije

Pet minut pred koncem je selektor Andrej Dobovičnik (po nepotrebnem) eksperimentiral s petim igralcem v polju in brez vratarja, kar bi se Sloveniji skoraj maščevalo. Izenačenje Italijanov je namreč z izjemno reakcijo preprečil Mordej. V zadnjih minutah so Italijani zaigrali na vse ali nič, brez vratarja in s petimi igralci v polju. A dobro minuto pred koncem je Italijanom žogo ukradel Osredkar, sam stekel v napad in zatresel prazna vrata. Veliko veselje Slovenije pred polnimi Stožicami se je začelo.

Slovenija bo četrtfinale z Rusijo igrala brez enega izmed nosilcev igre Mordeja, ki bo moral počivati zaradi kartonov.

Dobovičnik: Srčnost in borbenost prinesli rezultat

"Glede na rezultat tekme Srbija - Italija smo bili kar v skrbeh. To je bila zagotovo najbolj izenačena skupina. Rahlo prednost so imeli Italijani, ampak se pač niso uvrstili naprej. Za danes pa lahko rečem le to, da smo se s fanti dogovorili za zadeve, ki so težko izvedljive, a jim je to uspelo do popolnosti. Srčnost, borbenost in to je rezultat vsega tega. Vedeli smo tudi, da bomo potrebovali tudi kanček sreče v obrambi. To nam je tudi uspelo. Pred tekmo smo se pogovarjali s fanti, da če ne bodo šli stoodstotno, potem nimamo možnosti. Težko je bilo pričakovati ta uspeh, ampak se je tako obrnilo. Tega se res veselimo," je bil zadovoljen slovenski selektor Andrej Dobovičnik.



EVROPSKO PRVENSTVO, Ljubljana

Skupina A

ITALIJA - SLOVENIJA 1:2 (1:0)

10.000; Honorio 4.; Osredkar 31., 39.

SLOVENIJA - SRBIJA 2:2 (2:1)

SRBIJA - ITALIJA 1:1 (0:0)

Lestvica: SLOVENIJA 2 1 1 0 4:3 4 SRBIJA 2 0 2 0 3:3 2 ITALIJA 2 0 1 1 2:3 1 V četrtfinale se uvrstita dve najboljši ekipi.



Skupina B:



KAZAHSTAN - RUSIJA 1:1 (0:1)

Junior 24.; Lima 2.

POLJSKA - KAZAHSTAN 1:5 (0:4)



RUSIJA - POLJSKA 1:1 (0:0)

V četrtfinale sta se uvrstila Kazahstan in Rusija.



ČETRTFINALE



Ponedeljek ob 18.00:

SLOVENIJA - RUSIJA



Ob 21.00:

SRBIJA - KAZAHSTAN



Torek ob 18.00:

C1 - D2

Ob 21.00:

C2 - D1

