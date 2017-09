Slovenija za evropsko zlato proti Srbiji

Srbi vodili vso tekmo

15. september 2017 ob 20:15,

zadnji poseg: 15. september 2017 ob 22:47

Carigrad - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji se bodo v finalu evropskega prvenstva v Carigradu pomerili s Srbijo, ki je v petkovem polfinalu s 87:79 premagala Rusijo.

Srbi so dobro odprli tekmo in povedli s 5:0, a je Rusija hitro odgovorila s šestimi točkami zapored. V nadaljevanju je sledila dokaj raztrgana igra na obeh straneh, nekoliko bolj zbrani so bili Srbi, ki so prek razpoloženega Bogdanovića v 6. minuti pobegnili na 14:8. Šved je s prvo trojko Ruse približal na 13:16, malo kasneje pa je Dmitrij Hvostov znižal na 17:18. Končnica je spet pripadla varovancem Saše Đorđevića, ki so na prvi odmor odšli s prednostjo +5 (25:20).

Srbija ušla na +16

Ko je Boban Marjanović v 14. minuti zadel za 32:26, je moral ruski selektor Sergej Bazarevič vzeti minuto odmora. Ta ni pomagala, saj je Jović v 15. minuti povišal na +10 (36:26). Rusi so delovali izgubljeno, brezidejno v napadu, na drugi strani pa so Srbi pridno polnili njihov koš. Po protinapadu Bogdanovića za 40:26, je moral Bazarevič spet svoje varovance poklicati k sebi. Rusi so nadaljevali z meti iz obupa, tako da je Milan Mačvan zadel za +16 (42:26). Ruski mrk je s trojko prekinil Hvostov. Pri Srbih je bil izjemno razpoložen 221 cm visoki Marjanović, ki je zadeval, blokiral in podajal. Polčas se je končal z 48:34. Srbi so bili izrazito boljši pri metu za dve (67:44-odstotno) in pri skokih (19:12). Bogdanović in Marjanović sta dosegla po 13 točk, na drugistrani Šved 14, od tega sedem iz prostih metov.

Srbi nadzirali potek tekme

Bogdanović je drugi polčas odprl s trojko in napovedal, da Srbi ne nameravajo popuščati niti za ped. Rusi so se ob agresivni iz gibljivi srbski obrambi precej mučili v napadu. Na drugi strani je Lučić v 25. minuti po alley oopu zabil za 57:41. A kot da bi visoko vodstvo nekoliko uspavalo Srbe, ki so si "privoščili igro" brez Bogdanovića in Marjanovića. Šved je najprej zadel trojko, nato pa sta po eno dodala še Vitalij Fridzon in Voroncevič, tako da je v 27. minuti semafor kazal le +5 (52:57). Đorđević je vzel minuto odmora. Ta je pomagala, saj so Srbi z delnim nizom 7:0 ušli na 64:52. Tretja četrtina se je končala s 66:57.

Rusi prišli le na -2, Srbi vzdržali

Rusi so se na začetku zadnjega dela približali na 61:66. Srbi so odgovorili s trojko, a je nato Andrej Zubkov s štirimi zaporednimi točkami Ruse približal na -4 (65:69). Ruski napad sta s košema odbila najboljša Bogdanović in Marjanović (73:65). A Rusi se niso predali. Štiri minute pred koncem je Šved zadel trojko za 75:73. Po Obradovićevi minuti odmora je Vasilje Micić s trojko (78:73) poskrbel za lažje dihanje Srbije. Ko je bil po zapravljenih ruskih napadih izza črte uspešen še Bogdanović za 81:74 manj kot dve minuti do konca, je bil dvoboj praktično odločen.

KOŠARKA (M)



EVROPSKO PRVENSTVO 2017

POLFINALE, Carigrad

Rusija - SRBIJA

79:87 (20:25, 14:23, 23:18, 22:21)

Šved 33, Voroncevič 14, Mozgov 11, Hvostov 10, Zubkov 6, Fridzon 3, Kurbanov 2; Bogdanović 24, Marjanović 18, Lučić 13, Jović 8, Milosavljević 7, Mičić 5, Mačvan 4, Gudurić, Kuzmić 3, Birčević 2.

Met za dve: 13/27; 26/37

Met za tri: 12/32; 7/19

Prosti meti: 17/24; 14/21

Skoki: 26; 34

Španija - SLOVENIJA

72:92 (19:25, 26:24, 12:24, 12:17)

P. Gasol 16, Rubio 13, M. Gasol 12 in 10 skokov, Rodriguez 9, W. Hernangomez in San Emeterio po 6, J. Hernangomez 5, Sastre 3, Oriola 2; Randolph in Dragić po 15, Prepelič 13, Vidmar 12, Dončić 11, 12 skokov in 8 podaj, Nikolić, Dimec in Blažič po 7, Zagorac 5.

Finale (20.30) in tekma za tretje mesto (16.00) bosta v nedeljo.

A. V.