Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Plezanje je v Sloveniji vedno bolj priljubljeno. Foto: BoBo Na predstavitvi projekta #SlovenijaPleza so bila številna ugledna imena, tudi Bogdan Gabrovec in Iztok Čop. Foto: Sebastjan Plavec Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

#SlovenijaPleza: osvežen pristop k novi olimpijski disciplini

Sledijo številni dogodki, že ta petek v Velenju

13. april 2017 ob 15:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Športno plezanje, disciplina, kjer so Slovenci v svetovnem vrhu, je z vstopom v olimpijsko družino naredilo korak naprej, hkrati pa doživljamo tudi razcvet rekreativnega plezanja.

Projekt #SlovenijaPleza, ki so ga predstavniki Planinske zveze Slovenije, Olimpijskega komiteja Slovenije in slovenske reprezentance v športnem plezanju predstavili včeraj v Plezalnem centru Ljubljana, se še vedno osredotoča na najboljše športne rezultate, a s prenovljeno podobo napoveduje osvežen pristop k olimpijski disciplini.

"V dolgoročnem načrtu in središču projekta #SlovenijaPleza so povezovanje plezalnega sveta v Sloveniji, popularizacija športnega plezanja med širšo javnostjo, širjenje prepoznavnosti športne panoge tako na profesionalni ravni skozi dosežke naših reprezentantov kot na rekreativni ravni vseh ljubiteljev plezanja, poleg tega pa še vzpostavitev enotnejšega sistema organizacije državnih prvenstev, opozarjanje na pomen in problematiko opremljanja športnoplezalnih smeri v naravnih plezališčih ter večanje tržne vrednosti slovenske reprezentance v športnem plezanju," je napovedal generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Matej Planko.

Sledijo številni dogodki, že ta petek v Velenju

Pod krovom projekta bo lahko širša javnost spoznala športno plezanje na različnih dogodkih, kot so Moja olimpijska norma v Velenju (14. april), Teden mladih Kranj (13. maj), Triglav The Rock Ljubljana (20. maj), Gremo v hribe na Mariborski koči na Pohorju (3. junij), Dan slovenskih planinskih doživetij na Domu pod Storžičem (17. junij) ...

Znan sistem tekmovanja v Tokiu

Športno plezanje se bo v Tokiu premierno predstavilo na olimpijskih igrah. Sprejet je bil sistem štiridnevnega tekmovanja, ki se ga bo udeležilo 20 plezalk in 20 plezalcev. "V prvem krogu tekmovanja, tridnevnih kvalifikacijah, bo prvi dan na sporedu tekma v hitrostnem, drugi dan v balvanskem in tretji dan v težavnostnem plezanju. Drugi krog tekmovanja bo finale, kjer bodo rezultati v posameznih disciplinah enakovredni in se bodo množili. Najboljših šest tekmovalcev se bo uvrstilo v finale, ki bo četrti dan, ko se bo v enem dnevu izvedlo tekmovanje najboljših v vseh treh disciplinah v vrstnem redu hitrost, balvani, težavnost," je olimpijski tekmovalni sistem razložil Aleš Pirc, načelnik Komisije za športno plezanje pri PZS-ju.

Izdelali nov logotip

Korak bliže olimpijskim igram zahteva tudi posodobitev podobe v skladu s smernicami Olimpijskega komiteja Slovenije, zato tako slovensko reprezentanco v športnem plezanju kot kampanjo #SlovenijaPleza spremlja nov logotip, ki ponazarja Triglav, simbol Slovenije, njegovi trije sklopi pa tri discipline športnega plezanja: težavnostno, balvansko in hitrostno. Uporabljeni modra in zelena sta nacionalni športni barvi, ožarjena rumena pa spomni na skalo ob zahajajočem soncu, ki osmišlja plezalni dan, dan na sončni strani Alp, ter daje logotipu svežino, ga dela opaznejšega. Poudarjeni sta besedi CLIMBING in PLEZA, zato logotip ne potrebuje grafičnega elementa, ki simbolizira plezanje, kjer koli se bo pojavil logotip, bo v povezavi s plezanjem, plezališči, plezalci, tekmovanjem.

Nova podoba že letos spremlja slovensko reprezentanco v športnem plezanju, ki jo pod vodstvom selektorja Gorazda Hrena in trenerjev Urha Čehovina in Luke Fonda v tej sezoni sestavljajo športne plezalke Janja Garnbret, Katja Kadič, Tjaša Kalan, Rebeka Kamin, Mia Krampl, Julija Kruder, Vita Lukan, Mina Markovič, Veronika Meke, Kaja Skvarč Božič in Tjaša Slemenšek ter športni plezalci Martin Bergant, Jernej Kruder, Anže Peharc, Milan Preskar, Zan Sudar, Domen Škofic in Gregor Vezonik.



T. O.