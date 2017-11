Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bodo slovenske rokometašice nastopile na domačem evropskem prvenstvu? Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Sloveniji žensko evropsko prvenstvo 2022?

Prispelo je šest kandidatur

3. november 2017 ob 13:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila seznam kandidatov za prireditelje evropskih prvenstev v letih 2022 in 2024.

Slovenija, Makedonija in Črna gora so že pred časom naznanile skupno kandidaturo za organizacijo ženskega evropskega prvenstva in so edine kandidatke za organizacijo turnirja, ki bo na sporedu med 4. in 20. novembrom 2022.

Na sedež EHF-ja je doslej prispelo šest kandidatur za organizacijo moških evropskih prvenstev 2022 in 2024. Za sklepni turnir 2022 bodo kandidirale Belgija, Španija in Francija (skupna kandidatura), Danska in Švica (skupna kandidatura) ter Madžarska in Slovaška (skupna kandidatura), za organizacijo zaključnega turnirja 2024 pa Danska in Švica (skupna kandidatura), Madžarska in Slovaška (skupna kandidatura) ter Nemčija (samostojna kandidatura). Za ženski sklepni turnir 2022 je doslej na Dunaj prispela le skupna kandidatura Slovenije, Makedonije in Črne gore, za ženski sklepni turnir 2024 pa za zdaj med evropskimi državami ni zanimanja.

V rokometnem zakulisju so pred časom krožile govorice, da se za organizacijo ženskega EP-ja 2022 spogleduje tudi Rusija, a je ni med prijavljenimi.

V Glasgowu bo padla dokončna odločitev

Vse kandidatke za organizacijo sklepnih turnirjev v letih 2022 in 2024 mora najprej potrditi izvršni odbor EHF-ja na svoji seji, ki bo 15. decembra letos na Dunaju. Nato bo posebna komisija EHF-ja v začetku prihodnjega leta opravila podroben pregled vseh morebitnih prizorišč zaključnih turnirjev, dokončna odločitev o prirediteljih pa bo padla na kongresu EHF-ja, ki bo 18. in 19. junija prihodnje leto v škotskem Glasgowu.

M. L.