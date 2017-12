Slovenkam proti Špankam pošle moči, v osmini finala s Švedinjami

Slovenija Švedsko premagala na lanskem evropskem prvenstvu

Slovenske rokometašice so v zadnji tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva v Trierju izgubile proti Španiji (33:26), kar pomeni, da se bodo v nedeljski tekmi osmine finala pomerile s Švedsko, ki je osvojila prvo mesto v skupini B.

Slovenke so dobile prvi polčas proti Španiji (14:13), a nato v nadaljevanju popustile. Drugi poraz jih je pahnil na zadnje mesto v skupini A. V nedeljo ob 17.30 se bodo v Leipzigu v osmini finala pomerile s Švedinjami, ki so nekoliko presenetljivo ugnale svetovne prvakinje Norvežanke (31:28) in osvojile prvo mesto.

Slovenija je lani decembra Švedsko premagala na njenem domačem evropskem prvenstvu s 25:23 (Tamara Mavsar 6, Ana Gros 5). Zakaj torej v nedeljo ne bi ponovila tega uspeha?

Pogumen začetek Slovenk

Slovenke so dobro začele tekmo, saj so po golih Ane Gros in Ines Amon v tretji minuti povedle z 2:1. Španija je odgovorila s tremi goli zapored za vodstvo s 4:2. Teja Ferfolja je znižala na 4:3, po nekaj zapravljenih napadih na obeh straneh pa je Grosova s sedemmetrovke izenačila na 4:4. Sledila je dinamična igra "gol za gol". Tjaša Stanko je s pravim projektilom izenačila na 6:6, Ferfolja pa na 7:7. Po zapravljenem španskem napadu je Grosova v 16. minuti poskrbela za prvo slovensko vodstvo na tekmi (8:7). Slovenija je nato zapravila dva napada za +2.

Slovenija ušla na +3

Pri 8:9 se je izkazala Amra Pandžić, ki je ubranila "zicer" Alexandrini Cabral, na drugi strani pa je Stankova zabila za 10:8 v 20. minuti. A to še ni bilo vse. Po lepi podaji Grosove je Ferfolja v 22. minuti povišala na 11:8. Slovenke so letele v napadu in grizle v obrambi, španski selektor Jorge Duenas pa je moral vzeti minuto odmora. Slovenke niso popuščale, tako je Ines Amon v 27. minuti spet poskrbela za +3. Pri 13:11 (27.) je slovenski selektor Bregar vzel minuto odmora. Po njej je Grosova s šestim golom zabila za 14:11. Slovenke so v končnici zapravile dva napada, kar so Španke izkoristile in se do odmora približale na le -1 (14:13).

Španija naredila delni izid 5:0

Španija je drugi del odprla z golom Neree Pene za 14:14, po zapravljenem napadu Slovenije pa je Ivet Musons Španijo popeljala v vodstvo (15:14). Slovenke so zapravile še en napad, na drugi strani pa je Jennifer Gutierrez v protinapadu zabila za 17:15, tako da je moral Bregar (34.) hitro vzeti minuto odmora. Ni pomagala, saj je Almudena Rodriguez povišala na +3. Mrk je prekinila Stankova (18:16). Slovenke so se precej mučile ob agresivni in gibljivi španski obrambi, ki je "izolirala" Grosovo. Poleg tega je nekaj obramb nanizala Daryl Zogbi de Paula. Na drugi strani je Musonsova v 38. minuti s svojim tretjim golom povišala na "nevarnih" 20:16.

Slovenkam zmanjkalo moči

Slovenke so po zaslugi Pandžićeve in Stankove prepolovile zaostanek, a je Cabralova v 45. minuti znova povišala na +4 (23:19). Slovenski voz je vlekla Stakova, ki je s sedmim golom znižala na 23:20. A Španija ni popuščala. Ko je v 52. minuti Mireya Gonzalez zadela za najvišjo prednost na tekmi (26:21), je bilo slovenskega upanja počasi konec. Slovenkam so očitno pošle moči, tako da je bil poraz neizbežen. Grosova in Stankova sta bili s po sedmimi goli najboljši pri Sloveniji.

Selektor Bregar ponosen na punce

"Zelo sem ponosen na naše punce, saj se moramo zavedati, da nimamo takšne rotacije kot ostale reprezentance. A kljub temu dobro igramo. Je pa res, da so nam na tej tekmi nekoliko pošle moči, naredili smo nekaj napak in Španija je zasluženo zmagala," je po tekmi dejal slovenski selektor Bregar. Stankova pa je dodala: "Pred začetkom prvenstva smo si zastavili cilj, ki smo ga zdaj izpolnili."

