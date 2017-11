Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Slovenke so odlično začele pot proti EP-ju. Foto: www.alesfevzer.com Pokal evropskih prvakov bo nocoj na ogled v Celju. Foto: EPA Sorodne novice Slovenke pot proti EP-ju začele z visoko zmago Dodaj v

Slovenke blizu stotice v Celju, padle so Finke

V Celju je bil na ogled tudi pokal evropskih prvakov

15. november 2017 ob 15:16,

zadnji poseg: 15. november 2017 ob 22:26

Celje - MMC RTV SLO, STA

V celjski športni dvorani je slovenska ženska reprezentanca v drugem krogu kvalifikacij visoko premagala Finsko (97:57).

To je druga visoka zmaga za varovanke Damirja Grgića v kvalifikacijah za EP 2019. Po dveh tekmah je skupaj s Francijo na vrhu skupine E. Na EP potujejo zmagovalke osmih skupin ter šest najboljših drugouvrščenih ekip.

Kar +40 za Slovenijo

Finske košarkarice enako kot proti Franciji - izgubile so z 59 točkami razlike - tudi Slovenkam niso bile enakovredne tekmice. Začetna peterka Eva Lisec, Teja Oblak, Annamaria Prezelj, Nika Barič in Shante Evans je hitro naredila dvomestno razliko, tudi ostale slovenske reprezentantke pa so v nadaljevanju z agresivno obrambo skokovito povečevale razkorak med ekipama.

Prvi polčas se je končal s 54:23, po treh četrtinah je bilo + 37, na koncu pa je Slovenija, ki je v primerjavi s prejšnjimi kvalifikacijami in EP v Pragi oslabljena za tri nosilke igre - Majo Erkić, Sandro Piršič in Živo Zdolšek, ki so zaključile reprezentančno kariero, izenačila svojo tretjo najvišjo zmago v kvalifikacijah za EP.

S 40 točkami razlike je Slovenija prav tako premagala Anglijo leta 1997 (95:55), druga najvišja zmaga je + 44 iz leta 2001 proti Cipru (82:38), rekord pa je + 56 iz 1993 proti Avstriji (111:55).

Najboljša strelka na tekmi je bila z 18 točkami Annamaria Prezelj.

Kvalifikacije nadaljujejo februarja

Z dvema zmagama so slovenske košarkarice izpolnile cilj za prvi ciklus kvalifikacij in so na dobri poti do drugega zaporednega nastopa na eurobasketu. Glede na sistem tekmovanja, ki je enak prejšnjemu za EP 2017 na Češkem, bi jim štiri zmage najverjetneje zadostovale za udeležbo.

Slovenija bo kvalifikacije za EP nadaljevala februarja 2018, ko bo gostila Francijo in Romunijo, katero je premagala na prvi tekmi z 21 točkami prednosti.

Na ogled pokal evropskih prvakov

V Celju pa so lahko obiskovalci od blizu občudovali pokal Nikolaja Semaška, ki so ga kapetan Goran Dragić in ostali varovanci Igorja Kokoškova dvignili v Carigradu. Ta je bil prvič na ogled slovenski javnosti. Košarkarska zveza Slovenije je pripravila prostor, kjer se je bilo mogoče s pokalom tudi fotografirati.

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

KVALIFIKACIJE

2. krog:

SLOVENIJA - FINSKA

97:57 (26:12, 28:11, 25:19, 18:15)

Prezelj 18, Evans 14, Lisec in Abramovič po 12, Barič 10, Oblak 8, Friškovec 7, Ocvirk 6, Trebec 4, Jakovina, Krošelj in Seničar po 2; Tuukkannen 16, Bejedi 11, Lahtinen 9, Holopainen 6, Makitalo 5, Kuier in Arike 4, Pounds 2.

1. KROG:

ROMUNIJA - SLOVENIJA

59:80 (25:18, 12:29, 9:26, 13:7)

Preostale tekme:

3. krog, sobota, 10. februarja 2018:

SLOVENIJA - FRANCIJA



4. krog, sreda, 14. februarja 2018:

SLOVENIJA - ROMUNIJA



5. krog, sobota, 17. novembra 2018:

FINSKA - SLOVENIJA



6. krog, sreda, 21. novembra 2018:

FRANCIJA - SLOVENIJA

