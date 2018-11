Na prejšnjem EP-ju na Švedskem je v finalu Norveška premagala Nizozemsko in sedmič postala prvak stare celine. V polfinalu je Norveška ustavila Francijo, Nizozemska pa Dansko (na fotografiji). Foto: EPA Slovenija bo šestič igrala na evropskem prvenstvu. Foto: EPA VIDEO Ana Gros nosilka igre Slo... Dodaj v

Slovenke bodo priložnost iskale na tekmi s Črno goro

Največje favoritinje EP-ja Francozinje

26. november 2018 ob 19:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V četrtek se bo začelo evropsko prvenstvo v rokometu. Naslov evropskih prvakinj branijo Norvežanke, ki so slavile pred dvema letoma na Švedskem. Šestič v zgodovini bodo na EP-ju nastopile tudi Slovenke.

Norvežanke so najuspešnejše udeleženke evropskih prvenstev. Sedemkrat so bile prvakinje, ob tem imajo v svojih vitrinah še tri srebrne in eno bronasto kolajno. Druge po uspešnosti so Danke, ki so trikrat zmagale na evropskih prvenstvih, po enkrat pa Madžarke in Črnogorke.

Prve favoritinje letošnjega zaključnega turnirja so domačinke. Izbranke legendarnega 60-letnega selektorja Oliviera Krumbholza in zmagovalke lanskega svetovnega prvenstva v Nemčiji – pred tem so na SP-ju slavile tudi na Hrvaškem 2003 – ter nosilke srebrne kolajne z zadnjih poletnih olimpijskih iger v Rio de Janieru 2016 bodo naredile vse, da izkoristijo prednost domačega igrišča in razveselijo razvajene francoske rokometne privržence, v najožjem krogu kandidatk za odličja pa so tudi Norvežanke, Rusinje, Nizozemke, Švedinje, Romunke, Španke in Danke.

V tej elitni konkurenci bodo šestič nastopile slovenske rokometašice, ki so največji uspeh dosegle na Madžarskem 2004, ko so osvojile deveto mesto. Dve leti pred tem so na svojem premiernem nastopu na Danskem zasedle deseto mesto. Na zaključnem turnirju na Švedskem 2016 so osvojile 14. mesto, na Švedskem 2006 ter na Danskem in Norveškem 2010 pa zadnje, 16. mesto.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja se bodo na letošnjem turnirju v prvem delu tekmovanja v okviru skupine B v Nancyju pomerile s Črnogorkami, Francozinjami in Rusinjami. V tej skupini so "najšibkejši člen", še najbolj ranljive so Črnogorke, ki jih vodi švedski strokovnjak Per Johansson.

A Slovenke so v preteklosti že znale presenetiti, navsezadnje so na lanskem svetovnem prvenstvu v Trierju (Nemčija) v skupinskem delu premagale Francozinje, ki so pozneje osvojile odličje zlatega leska.

"Čaka nas težka skupina, igrali bomo z olimpijskimi in svetovnimi prvakinjami, tako da imamo verjetno največ možnosti na tekmi proti Črni gori. To reprezentanco dobro poznamo, večina igralk je iz Budućnosti, odigrale smo veliko pripravljalnih tekem. Točno vemo, kakšen je njihov način igre," je v intervjuju za MMC (objavljen bo v torek dopoldne) povedala Polona Barič.

Prvi del letošnjega turnirja bo potekal tudi v Nantesu, Montbeliardu in Brestu. V skupini A v Nantesu bodo igrale Danska, Srbija, Švedska in Poljska, v skupini C v Montbeliardu Madžarska, Španija, Nizozemska in Hrvaška, v skupini D v Brestu pa Norveška, Romunija, Nemčija in Češka. Drugi del tekmovanja – vanj se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin – bo v Nantesu in Nancyju, odločilne tekme pa v sloviti dvorani Bercy v francoski prestolnici.

Prenosi bodo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

NANCY, skupina B,



Četrtek, 29. novembra, ob 21.00:

FRANCIJA - RUSIJA

Petek, 30. novembra, ob 21.00:

SLOVENIJA - ČRNA GORA



Nedelja, 2. decembra, ob 15.00:

SLOVENIJA - FRANCIJA

Ob 18.00:

RUSIJA - ČRNA GORA



Torek, 4. decembra, ob 18.00:

SLOVENIJA - RUSIJA

Ob 21.00:

FRANCIJA - ČRNA GORA



V drugi del se uvrstijo prve tri reprezentance.

T. O.