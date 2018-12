Slovenke domov z dvignjeno glavo: padla je Rusija

Slovenijo pokopala poraza s Francijo in Črno goro

4. december 2018 ob 13:51,

zadnji poseg: 4. december 2018 ob 19:22

Nancy - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se od evropskega prvenstva v Franciji poslavlja z zmago, potem ko je v Nancyju z 29:27 premagala olimpijske prvakinje Rusinje. Ana Gros je dosegla 12 golov.

Tekma je bila sicer zgolj prestižnega značaja, saj so si Slovenke pot v drugi del zaprle s porazoma proti Črni gori in Franciji, medtem ko so si Rusinje že pred obračunom s Slovenijo zagotovile prvo mesto v skupini.

Hitro vodstvo s 4:1

Neobremenjene Slovenke so dobro odprle tekmo in v 6. minuti z golom Tjaše Stanko povedle 4:1. A Rusinje so hitro vzpostavile ravnotežje. Po dobrih obrambnih akcijah in uspešnih napadih so v 10. minuti izenačile na 5:5, malo kasneje pa povedle z 8:6. Pri 9:6 v 15. minuti je selektor Uroš Bregar vzel minuto odmora. Ni pomagala. Slovenke so spet "grešile" v napadu, na drugi strani pa so Rusinje v protinapadu povišale na 10:6.

Slovenke ujele Rusinje

Nadaljevanje Slovenk je bilo boljše, saj so prepolovile zaostanek in se tri minute pred koncem prvega polčasa približale le na -1 (12:11). Pri Rusinjah sta bile nato izključeni dve igralki, kar so varovanke Uroša Bregarja izkoristile in po sedemmetrovki Ane Gros izenačile na 13:13, kar je bil tudi izid polčasa.

Slovenija ni popuščala

Slovenke so v drugem delu igrale odlično. Razpoložena Grosova je v 32. minuti povišala na 15:13, Nina Zulić pa zabila za 16:13. Slovenija je nadaljevala sproščeno in razigrano. Grosova je v 43. minuti povišala na 22:18. Slovenke niso popuščale in osem minut pred koncem držale prednost treh golov. V dramatični končnici je Aneja Beganović dobri dve minuti pred koncem povišala na 27:24, s čimer se je slovensko slavje - z malo grenkim priokusom - lahko začelo. Vratarka Branka Zec je zbrala deset obramb.



Uroš Bregar, selektor Slovenije: "Zelo sem ponosen na svoja dekleta, ki so se do zadnjega diha borile vseh šestdeset minut. V prvem polčasu so bile v hudih težavah in zaostajale za štiri gole, a so se pravočasno pobrale in tekmice ne le ujele, temveč prevzele pobudo in stopnjevale svojo igro. Rusinje so v končnici naredile nekaj neizsiljenih napak, kar so moje varovanke izkoristile in se veselile velike zmage."

Ana Gros, reprezentantka Slovenije: "Na vseh treh tekmah na letošnjem evropskem prvenstvu smo dale vse od sebe in se borile po svojih najboljših močeh. Rusinje so imele malce podcenjevalen odnos do tekme, a to nas ni zanimalo, mi smo jo odigrali maksimalno in bile boljše. Res sem vesela, da se v domovino vračamo z eno zmago in ne s praznimi žepi."



EVROPSKO PRVENSTVO 2018



NANCY, skupina B



SLOVENIJA - RUSIJA 29:27 (13:13)

Slovenija: Zec, Vojnović, Gros 12 (4), Čajko, Žabjek, Stanko 6, Abina, Barič 1, Mavsar 3 (2), Ferfolja, Zulić 2, Pišek, Vučko 1, Krhlikar, Beganović 3, Amon 1.

Rusija: Sedojkina, Trusova, Kuznecova 3, Kočetova 6, Dmitrijeva 2, Sen 1, Vjahireva 1, Sudakova 1, Samokina 2, Makejeva 5, Malašenko 1, Managarova 3, Skorobogačenko 2, Petrova, Frolova, Snopova.

Sedemmetrovke: 6/6; 072

Izključitve: 12 min; 8 min

: Dmitrijeva 40./Rusija



Danes ob 21.00:

FRANCIJA - ČRNA GORA

Vrstni red: Rusija 4, Francija in Črna gora in Slovenija 2 točki.



V drugi del se uvrstijo prve tri reprezentance.

To. G., A. V.