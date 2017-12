Slovenkam proti Španiji pošle moči, v osmini finala s Švedsko

Tekma v Leipzigu v nedeljo ob 17.30

8. december 2017 ob 17:46,

zadnji poseg: 8. december 2017 ob 21:54

Trier - MMC RTV SLO

Slovenske rokometašice so v zadnji tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva v Trierju izgubile s Španijo (33:26), kar pomeni, da se bodo v nedeljski tekmi osmine finala pomerile s Švedsko, ki je osvojila prvo mesto v skupini B.

Slovenke so dobile prvi polčas proti Španiji, a nato v nadaljevanju popustile. Drugi poraz jih je pahnil na zadnje mesto v skupini A.

Pogumen začetek Slovenk

Slovenke so dobro odprle tekmo, saj so po golih Ane Gros in Ines Amon v tretji minuti povedle z 2:1. A Španija je odgovorila s tremi goli zapored za vodstvo s 4:2. Teja Ferfolja je znižala na 4:3, po nekaj zapravljenih napadih na obeh straneh pa je Grosova s sedemmetrovke poravnala na 4:4. Sledila je dinamičn igra "gol za gol". Tjaša Stanko je s pravim projektilom izenačila na 6:6, Ferfolja pa na 7:7. Po zapravljenem španskem napadu pa je Grosova v 16. minuti poskrbela za prvo slovensko vodstvo na tekmi (8:7). Slovenija je nato zapravila dva napada za +2.

Slovenija ušla na +3

Pri 8:9 se je izkazala Amra Pandžić, ki je ubranila zicer Alexandrini Cabral, na drugi strani pa je Stankova zabila za 10:8 v 20. minuti. A to še ni bilo vse. Po lepi podaji Grosove je Ferfolja v 22. minuti povišala na 11:8. Slovenke so letele v napadu in grizle v obrambi, španski selektor Jorge Duenas pa je moral vzeti minuto odmora. Slovenke niso popuščale, tako je Ines Amon v 27. minuti spet poskrbela za +3. Pri 13:11 (27.) je slovenski selektor Bregar vzel minuto odmora. Po njej je Grosova s šestim golom zabila za 14:11. Slovenke so v končnici zapravile dva napada, kar so Španke izkoristile in se do odmora približale le na -1 (14:13).

Španija naredila delni izid 5:0

Španija je drugi del odprla z golom Neree Pene za 14:14, po zapravljenem napadu Slovenije pa je Ivet Musons Španijo popeljala v vodstvo (15:14). Slovenke so zapravile še en napad, na drugi strani pa je Jennifer Gutierrez v protinapadu zabila za 17:15, tako da je moral Bregar (34.) hitro vzeti minuto odmora. Ni pomagala, saj je Almudena Rodriguez povišala na +3. Mrk je prekinila Stankova (18:16). Slovenke so se precej mučile ob agresivni in gibljivi španski obrambi, ki je "izolirala" Grosovo. Poleg tega je nekaj obramb nanizala Daryl Zogbi de Paula. Na drugi strani je Musonsova v 38. minuti s svojim tretjim golom povišala na "nevarnih" 20:16.

Zmanjkalo moči

Slovenke so po zaslugi Pandžićeve in Stankove prepolovile zaostanek, a je Cabralova v 45. minuti znova povišala na +4 (23:19). Slovenski voz je vlekla Stakova, ki je s sedmim golom znižala na 23:20. A Španija ni popuščala. Ko je v 52. minuti Mireya Gonzalez zadela za najvišjo prednost na tekmi 26:21, je bilo slovenskega upanja počasi konec. Slovenkam so očitno pošle moči, tako da je bil poraz neizbežen.

SVETOVNO PRVENSTVO 2018



SKUPINA A, Trier, 5. krog

ŠPANIJA - SLOVENIJA 33:26 (13:14)

FRANCIJA - ROMUNIJA 26:17 (17:7)



ANGOLA - PARAGVAJ 32:28 (16:17)

Lestvica: ROMUNIJA 5 4 0 1 +11 8 FRANCIJA 5 3 1 1 +37 7 ŠPANIJA 5 3 1 1 +26 7 SLOVENIJA 5 3 0 2 +4 6 ANGOLA 5 1 0 4 -18 2 PARAGVAJ 5 0 0 5 -61 0 V 2. del se uvrstijo najboljše 4 ekipe.

