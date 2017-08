Slovenke izgubile tudi teoretične možnosti za Japonsko

V nedeljo s Češko za četrto mesto

26. avgust 2017 ob 16:21

Rotterdam - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v 4. krogu dodatnega kvalifikacijskega turnirja za nastop na svetovnem prvenstvu z 0:3 v nizih klonila proti Nizozemski, s čimer je izgubila tudi teoretične možnosti za pot na Japonsko.

Slovenke so se uglednim tekmicam enakovredno upirale le na začetku nizov, ki so jih izgubile s 25:16, 25:11 in 25:16. V prvem so celo vodile za štiri točke točke (5:1), po vodstvu pa so Slovenke povsem odpovedale pri sprejemu, gostiteljice so jih ujele, do konca niza pa so številni gledalci videli enosmerni promet.

V drugem nizu je upor trajal do izida 4:5, nato pa so domače osvojile sedem zaporednih točk. Tudi v tretjem nizu sta bila pri na peti točki ekipi izenačeni, nato pa se je spet pokazala kakovostna premoč domače ekipe, tako da negotovosti ni bilo, čeprav so gostje ob koncu nekoliko zmanjšale zaostanek. Pri Slovenkah sta bili s po osmimi točkami najučinkovitejši Iza Mlakar in Lana Ščuka.

V nedeljo se bo Slovenija, ki je doslej premagala le Grčijo, pomerila še s Češko, tekma bo odločala le o četrtem mestu.

ODBOJKA (Ž)



KVALIFIKACIJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO



ROTTERDAM, skupina G



4. KROG



SLOVENIJA - NIZOZEMSKA

0:3 (-16, -11, -16)

Slovenija: Mori 5, Eržen, Pahor, Igličar 5, Mlakar 8, Đukić, Mihalinec, Ščuka 8, Pintar, Mikl, Marušič, Planinšec 2, Sobočan 1, Grudina 3.

Nizozemska: Knip, Stoltenborg, Belien 10, Plak 12, De Kruijf 11, Balkestein-Grothues 9, Schoot, Slötjes, Buijs 1, Bongaerts, Dijkema, Jasper, Daalderop 12, Koolhaas 1.

Danes ob 17.00:

BELGIJA - BOLGARIJA



Ob 19.30:

ČEŠKA - GRČIJA



Vrstni red: Nizozemska 12, Bolgarija 9, Belgija 5, Slovenija 3, Češka 1, Grčija 0 točk.

A. V.