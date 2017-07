Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenske rokometašice so tri tedne trdo delale, da se bodo v najboljši luči predstavile pred domačimi gledalci. Foto: RZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenke komaj čakajo na začetek prvenstva

V drugi del najboljši dve reprezentanci

26. julij 2017 ob 17:57

Celje - MMC RTV SLO

V Celju se bo v četrtek začelo evropsko prvenstvo za dekleta do 19 let. Slovenke prvenstvo, na katerem bo nastopilo 16 reprezentanc, odpirajo s tekmo proti Črni Gori.

Za Slovenkami so več kot trije tedni priprav v Rogaški Slatini, na Madžarskem, Hrvaškem, Brežicah, Laškem in Celju ter pet pripravljalnih tekem, na katerih so dekleta pilile formo za prvo evropsko prvenstvo za rokometašice v Sloveniji.

Poleg že omenjenih Črnogork so nasprotnice Slovenk v skupini D še Portugalke in Danke. Vstop na vse tekme je brezplačen.

Voglar: Cilj je uvrstitev med najboljših osem

"Menim, da smo pripravljalno obdobje oddelali dobro, v prvem delu je bil večji poudarek na telesni pripravljenosti, za katero je poskrbel Primož Pori, v drugem pa smo odigrali tudi nekaj prijateljskih tekem. Takrat še nismo bili na visoki ravni, sploh na Madžarskem ne, a zavedati se je potrebno, da smo igrali z reprezentancami, ki so bile na zadnjem evropskem prvenstvu med najboljšimi petimi, medtem ko smo proti Hrvaški odigrali že precej bolje. Forma deklet se stopnjuje, mislim, da so prave in verjamem, da bodo ta EP odigrale dobro. Veliko je odvisno že od prve tekme, pred katero imamo težave z virozo Maje Helbl, zato še razmišljamo kaj narediti. Moj cilj je uvrstitev med najboljših osem reprezentanc, je pa res, da je brez Nine Žabjek, ene izmed ključnih igralk te generacije, realnost lahko drugačna. Poskušali bomo narediti vse, da se uvrstimo v drugi del," pravi slovenski selektor Bojan Voglar.

EVROPSKO PRVENSTVO (U-19)



CELJE, skupina D



Četrtek ob 19.00:

SLOVENIJA - ČRNA GORA



Petek ob 19.00:

PORTUGALSKA - SLOVENIJA



Nedelja ob 19.00:

DANSKA - SLOVENIJA



V drugi del se uvrstita dve najboljši reprezentanci.

A. V.