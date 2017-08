Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenske rokometašice so za konec še drugič izgubile s Špankami. Foto: RZS Sorodne novice Tesen poraz Slovenk s Španijo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenke končale na 12. mestu

Hana Vučko dosegla sedem golov

5. avgust 2017 ob 21:12

Celje - MMC RTV SLO

Slovenske rokometašice do 19 let so na evropskem prvenstvu v Celju z 28:29 izgubile proti Španiji in osvojile končno 12. mesto.

Slovenke so zaostajale večji del tekme, tudi že za štiri gole (12:16 v 26. minuti). A kljub temu se niso predale. Z golom Hane Vučko so minuto pred koncem poravnale na 28:28.

Španija si je nato priborila sedemmetrovko, ki jo je že po izteku igralnega časa izkoristila Ana Gonzalez Sanchez. Pri Sloveniji se je s sedmimi goli najbolj izkazala Vučkova.

Selektor Voglar: Razočarani, a to je naša realnost

"Prikazane predstave na prvenstvu so naša realnost. Če bi imeli zdravo Nino Žabjek, ali pa če bi imeli drugačen žreb, da bi s Črno goro igrali na drugi ali tretji tekmi, bi se mogoče lahko uvrstili med najboljših osem ekip. Vendar pa so ekipe, ki so uvrščene v zgornji del lestvice, premočne za nas, saj nismo navajeni tempa, ki ga narekujejo prvenstva. Gre namreč za generacijo, ki je že blizu članski, in v veliki večini reprezentanc igrajo dekleta, ki so že del članskih ekip v svojih državah. V vsaki generaciji se pojavlja od dve do štiri igralke, ki bi lahko bile tudi igralke za članske ekipe in igrale v Evropi, vendar pa se morajo dekleta sama odločiti ali bodo postavile na prvo mesto rokomet ali študij. Radi bi se zahvalili rokometni zvezi, ki nam je omogočila dobre pogoje za delo pred začetkom prvenstva. Na prvenstvu pa nismo pričakovali, da bi nam kdo karkoli podaril, ampak da nas imajo za enakovrednega tekmeca in nam ne vzamejo odločilnih žog. S končno uvrstitvijo smo razočarani, a takšna je realnost," je po koncu dejal slovenski selektor Bojan Voglar.

ROKOMET (Ž)



EVROPSKO PRVENSTVO (U-19)

CELJE, za mesta 9-12, skupina I2



Za 11. mesto:

SLOVENIJA - ŠPANIJA 28:29 (15:18)

Slovenija: Arhanič, Berzelak, Helbel 5, Abina, Čopi 3, Kodele, Strnad 4, Akalovič 3, Fister 4, Vojnovič, Vončina 2, Udovič, Skrinjar, Vučko 7.



3. krog:

ROMUNIJA - SLOVENIJA 26:17 (13:12)

Helbel 5, Akalovič 4, Vučko 3 ...



2. krog:

SLOVENIJA - SRBIJA 29:22 (16:8)

Akalovič 5, Strnad 4 ...



1. krog:

ŠPANIJA - SLOVENIJA 25:23 (15:12)

Strnad 7, Berzelak in Helbel po 3.

A. V.