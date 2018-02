Slovenke na poti do drugega EP-ja - v Celju padle še Romunke

Slovenke so do konca trepetale za zmago, Romunke so bile tokrat veliko trši oreh kot na prvi tekmi. Foto: www.alesfevzer.com

Četrta kvalifikacijska tekma, četrta zmaga za Slovenijo

14. februar 2018 ob 18:02,

zadnji poseg: 14. februar 2018 ob 20:20

Celje - MMC RTV SLO

Slovenske košarkarice uspešno nadaljujejo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2019. Temu so se z zmago nad Romunkami (78:70) v Celju še bolj približale.

Varovanke Damirja Grgića so dosegle četrto zmago na četrti temi kvalifikacij in so tako z eno nogo na svojem drugem evropskem prvenstvu, ki ga bosta junija 2019 gostili Srbija in Latvija.

Slovenke so edine neporažene v skupini, v kateri so še Francija, Finska in Romunija. Na EP vodijo prva mesta in šest drugih iz osmih kvalifikacijskih skupin. Kljub štirim zmagam in dvema tekmama do konca kvalifikacij Slovenija teoretično še ni uvrščena na EP.

Romunke tokrat trd oreh

Na prvi tekmi so Slovenke Romunke odpravile z veliko razliko, tokrat pa so imele mnogo več težav. Nastopile so oslabljene, manjkali sta glavni igralki, Nika Barič in Eva Lisec, ki sta že dalj časa poškodovani.

Večino prvega polčasa so Slovenke lovile gostje, popoln priključek jim je uspel v 16. minuti, Teja Oblak pa je s trojko poskrbela, da Slovenke na odmor niso odšle z zaostankom (39:39). Po vrnitvi na parket so gostiteljice ob bučni podpori s tribun zaigrale nekoliko bolje, povedle so za sedem točk (67:60), a so jim Romunke ves čas dihale za ovratnik. Poleg tega je najboljša posameznica v slovenski vrsti, Oblakova, dobila peto osebno napako pet minut pred koncem, kar so Romunke znale izkoristiti, spet so povedle (67:68).

Dramatična končnica

Sledil je dramatičen zaključek, v katerem so Slovenke znova pokazale pravi karakter, ekipnega duha in zmagovalno miselnost. Za vnovično vodstvo je zadela Annamaria Prezelj, Evansova je zadela prosti met in ujela nekaj ključnih žog v obrambi. Tina Trebec je bila natančna za 72:68, piko na i pa sta s črte prostih metov postavili Prezljeva in Rebeka Abramovič.

Najboljši strelki Slovenije sta bili Oblakova s 24 točkami in Shante Evans, ki jih je dosegla 16.