Slovenke napredovale v prvo evroafriško skupino

Zmagi Jakupovićeve in Zidanškove

22. april 2017 ob 16:22

Vilna - MMC RTV SLO/STA

Slovenske teniške igralke so na turnirju druge evroafriške skupine Pokala Fed izpolnile cilj, saj so v Šiauliaiju z 2:0 premagale Luksemburg in se uvrstile v prvo skupino.

Vprašanje zmagovalca je bilo rešeno že po igri posameznic, saj sta dvoboja dobila tako Dalila Jakupović kot Tamara Zidanšek.

Jakupovićeva, 134. igralka sveta, je s 6:1 in 7:6 (5) premagala Claudine Schaul, Zidanškova, 142. igralka sveta, pa je bila s 4:6, 7:5 in 6:2 boljša od Eleonore Molinaro.

Slovenkam je nekoliko olajšalo dejstvo, da v ekipi Luksemburga ni nastopila 67. igralka sveta Mandy Minella, ki se je poškodovala, a sta tudi Schaulova in Molinarova zaigrali odlično, tako da sta se morali slovenski igralki pošteno potruditi za zmago, ki je tudi zato toliko slajša.

TENIS



POKAL FEDERACIJ

2. EVROAFRIŠKA SKUPINA, Šiauliai



Polfinale:

SLOVENIJA - Luksemburg 2:0



Jakupović - Schaul 6:1, 7:6



Zidanšek - Molinaro 4:6, 7:5, 6:2





3. krog:

SLOVENIJA - NORVEŠKA 1:2



2. krog:

SLOVENIJA - JAR 3:0



1. krog:

SLOVENIJA - ŠVEDSKA 3:0

A. V.