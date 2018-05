Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Alex Galič in sotekmovalke so vknjižile četrto zmago. Foto: nzts Dodaj v

Slovenke osvojile prvo mesto v predtekmovalni skupini

Galičeva, Stražarjeva in Vojkova vse zmagale

2. maj 2018 ob 14:52

Halmstad - MMC RTV SLO, STA

Slovenske namiznoteniške igralke so lahko s svojimi dosežki na svetovnem prvenstvu v Halmstadu zelo zadovoljne. Po gladki zmagi 3:0 nad Argentino so bile v svoji predtekmovalni skupini prve.

S štirimi zmagami in porazom so si zagotovile neposredno napredovanje v četrtfinale druge kakovostne skupine. V nadaljevanju se bodo merile za razvrstitev od 25. do 32. mesta, kar je več, kot so pred začetkom pričakovale. Cilj selektorke Vesne Ojsteršek je bil obstanek v drugi kakovostni skupini, zdaj pa se bodo potegovale celo za napredovanje v prvo.

Proti Argentinkam je imela še največ dela prva slovenska igralka Alex Galič, ki je potrebovala nekaj časa, da je ujela ritem, svoj dvoboj je dobila s 3:2. Katarina Stražar in Aleksandra Vovk sta zmagali bolj gladko, predvsem Volkova na prvenstvu preseneča z odličnimi predstavami.

5. krog, ženske:

SLOVENIJA - ARGENTINA 3:0

Alex Galič - Camila Arguelles 3:2 (-6, 7, -8, 2, 6)

Katarina Stražar - Ana Codina 3:1 (5, 8, -7, 3)

Aleksandra Vojk - Paola Fukuhara 3:0 (5, 3, 6)

T. J.