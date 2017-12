Slovenke strle Angolo za osmino finala

V četrtek ob 14.00 s Paragvajem

5. december 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 5. december 2017 ob 15:45

Trier - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Nemčiji z 32:25 premagala Angolo in se praktično že prebila med najboljših 16 na svetu.

Slovenske rokometašice so tekmo 3. kroga začele nekoliko drugače kot uvodna obračuna na prvenstvu, saj v prvih treh minutah niso dosegle zadetka.

Vseeno se je njihova igra hitro popravila, po podaji odlične Ane Gros je za prvo vodstvo na tekmi poskrbela Tjaša Stanko. V igro Angole so se prikradle napake, Slovenke so to izkoristile, za najvišjo prednost v prvem polčasu (8:5) je poskrbela Grosova. Stankova je zadela prazen gol za 9:6, nato pa je Angolkam po delnem izidu 0:3 uspelo izid izenačiti (9:9). Po minuti odmora, ki jo je zahteval slovenski selektor Uroš Bregar, so Slovenke v obrambi zaigrale kompaktneje, do odmora je bila tekma zelo izenačena, za 15:15 je zadela Magda Cazanga.

Ob izteku rednega dela prvega polčasa so Afričanke storile prekršek, zadnji strel prvega polčasa je pripadel Grosovi, ki je z devetih metrov ob odličnem posredovanju vratarke Cristine Branco zatresla desno vratnico. Grosova je bila najučinkovitejša strelka prvega dela, zadela je petkrat, zadetek manj je dosegla Neli Irman. Pri Angolkah je bila najbolj razpoložena Azenaide Carlos (štirje zadetki), tri gole je prispevala Cazanga.

Slovenke pri 24:23 dodale plin

Tudi na začetku drugega dela so Angolke držale korak s Slovenkami. Izid je bil v 39. minuti še izenačen na 20:20. Slovenija je nato strnila vrste in se po zadetkih Alje Vrček ter Grosove odlepile na 24:21 v 43. minuti. Malo pozneje je Amra Pandžić ubranila sedemmetrovko, na drugi strani pa je Tjaša Stanko z izjemnim prodorom zabila za 25:23, hkrati pa izsilila še izključitev nasprotnice. Stankova je s svojim drugim zaporednim golom povišala na 26:23. In ko je Alja Vrček v 51. minuti iz protinapada zabila za +5 (28:23), je bil odpor Angolk zlomljen. Pri Sloveniji je bila s sedmimi goli najboljša strelka Ana Gros, po šest sta jih dodali Ana Gros in Neli Irman.

Uroš Bregar, selektor Slovenije: "Zelo me veseli, da smo v drugem polčasu dvignili raven naše igre in predvsem izboljšali obrambo, obenem pa tudi izkoristili priložnosti, ki smo jih zapravili v prvem delu igre. Veseli me, da igramo borbeno, da se dobro gibamo v obrambi in da si želimo uspeha. Kdo bi si mislil, da bomo imeli po treh tekmah dve zmagi in gol razliko +5? Na ta dekleta sem res zelo ponosen."

Alja Koren: "Na tokratni tekmi so bile najpomembnejše obramba, borbenost in dejstvo, da smo zaprle sredino ter s tem Angoli nismo pustile lahkih zadetkov. Dobro smo izvajale protinapade in se hitro vračale v obrambo ter na splošno pokazale velik ekipni duh in dokazale, da lahko igramo proti vsakomur. Danes se bomo malce poveselili, nato pa se že začne priprava na tekmo proti Paragvaju."



Slovenke se bodo v četrtek ob 14.00 pomerile s Paragvajkami. Nova zmaga ne bi smela biti vprašljiva, saj gre za najslabšo ekipo v skupini A. Prenos tekme na TVS 2 in na MMC-ju.

Slovenke se bodo v tekmah na izločanje križale s skupino B, v kateri nastopajo Norvežanke, Čehinje, Švedinje, Poljakinje, Madžarke in Argentinke.

SP v rokometu (Ž), Trier

Skupina A, 3. krog

SLOVENIJA - ANGOLA 32:25 (15:15)

Slovenija: Pandžić, Vojnović, Ferfolja, Rudman 1 (1), Gros 7 (2), Žabjek, Stanko 6 (1), Abina, Zulić, Irman 6, Koren, Vučko 1, Vrček 5, Krhlikar 2, Beganović 1, Amon 3.

Angola: Branco, Alberto, Nenganga, Da Silva, Paulino, Machado 3, Silva, Paulo 4 (2), Kassoma 4, Kamalandua, Oliveira, Carlos 5 (1), Peres, Cazanga 6, Dos Santos 1, Guialo 2.

Sedemmetrovke: 5/7; 3/4

Izključitve: 8 min; 12 min

Danes ob 18.00:

FRANCIJA - PARAGVAJ

Ob 20.30:

ROMUNIJA - ŠPANIJA

Lestvica: ŠPANIJA 2 2 0 0 +21 4 ROMUNIJA 2 2 0 0 +15 4 SLOVENIJA 3 2 0 1 +5 4 FRANCIJA 2 1 0 1 +6 2 ANGOLA 3 0 0 3 -19 0 PARAGVAJ 2 0 0 2 -29 0 V drugi del se uvrstijo najboljše štiri ekipe.

M. L., A. V.