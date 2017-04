Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenke lovijo drugo mesto, ki bi jim prineslo napredovanje v višji rang tekmovanja. Foto: Sportida/Vid Ponikvar Sorodne novice Slovenske tenisačice imajo v pokalu Fed visoke cilje Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenke v Litvi čaka težko delo

Za Slovenijo Jakupovićeva, Zidanškova, Juvanova in Klepačeva

18. april 2017 ob 15:47

Vilna - MMC RTV SLO/STA

Slovenska ženska teniška reprezentanca bo v skupinskem delu druge evroafriške skupine pokala Fed igrala s Švedsko, Južnoafriško republiko in Norveško.

Prvi tekmec Slovenije bo v sredo Švedska, ki bo v Litvi nastopila kot prva favoritinja, saj ima prijavljeno najvišje uvrščeno igralko, Johanno Larsson, 53. z lestvice WTA.

Pod vodstvom Andreja Kraševca bodo Slovenijo zastopale Dalila Jakupovič, Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Andreja Klepač. Slovenija mora v svoji skupini osvojiti najmanj drugo mesto, da se bo v soboto v razigravanju potegovala za napredovanje v višji rang tekmovanja.

Kraševec: Dekleta komaj čakajo, da se začne

"Vsaka tekma je zgodba zase in proti vsaki ekipi bomo skušali iztržiti maksimalen izkupiček. Pri preostalih reprezentancah igralskih sprememb ni, vsi kapetani pa lahko javijo imena igralk do dve uri pred začetkom dvoboja, za dvojice pa celo po drugi tekmi posameznic. Dekleta so se hitro privadila na tukajšnje razmere in trdo igralno podlago, so dobro razpoložene ter komaj čakajo, da na vsakem dvoboju pokažejo, kaj znajo in zmorejo," pravi kapetan Kraševec.

Dvoboji se bodo začeli ob 10. uri zjutraj. Najprej sta na vrsta dva dvoboja posameznic, nato pa še igra parov. Za razvrstitev prve in druge igralke veljajo uvrstitve WTA z 10. aprila, kar pomeni, da bo prvi slovenski lopar Tamara Zidanšek (142.), drugi pa Dalila Jakupovič (134.), ki je šele ta teden prehitela Zidanškovo in postala najvišje uvrščena Slovenka.

