Slovenke v Maribor po presenečenje proti Belgijkam

Zaključek prvega dela kvalifikacij

24. avgust 2018 ob 17:38

Maribor - MMC RTV SLO

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo v Mariboru pred domačim občinstvom skušala oddolžiti Belgiji za prvi poraz v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2019.

V soboto bodo varovanke selektorja Slovenije Alessandra Chiappinija sklenile prvi del kvalifikacij, v katerem so opravile ogromno dela – premagale so Izrael in Islandijo ter izgubile z Belgijo – in naredile velik korak k še drugi uvrstitvi na EP v zadnjih štirih letih.

V slovenskem taboru želijo, da bi se bolje razpletla tudi tekma 3. kroga kvalifikacij v Antwerpnu, na kateri so Slovenke pred favoriziranimi Belgijkami klonile z 0:3. Poraz brez dobljenega niza je bil predvsem posledica nepotrebnih napak v ključnih trenutkih prvega in tretjega niza, zato dekleta upajo, da bodo dvignila raven igre in se oddolžila Belgijkam za poraz.