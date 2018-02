Slovenke v Talinu proti Hrvaticam, Madžarkam in Švedinjam

Za Slovenijo Zidanškova, Potočnikova, Juvanova in Radišičeva

6. februar 2018 ob 19:23

zadnji poseg: 6. februar 2018 ob 19:35

Talin

Slovenska ženska teniška reprezentanca bo v sredo v Talinu začela boje v 1. evroafriški skupini Pokala federacij. V skupini C bodo v prvem delu tekmovanja slovenske tekmice Hrvatice, Madžarke in Švedinje.

Slovenske teniške igralke so lani nastopile v 2. evroafriški skupini in napredovale na višjo raven tekmovanja. Tudi letošnji boji bodo potekali ob Baltiku (lani Šiauliai v Litvi), kjer je v modernem centru Tallink vse pripravljeno za obračune 14 ekip.

Slovenski kapetan Andrej Kraševec je v Estonijo pripeljal naslednje igralke: Tamaro Zidanšek (187. na lestvici WTA), Nino Potočnik (430.), Kajo Juvan (489.) in Niko Radišič (23. na ITF mladinski lestvici).

Nestrpnost narašča, saj dekleta na treningih kažejo dobro pripravljenost. Slovenska prva igralka bo Zidanškova, ki komaj čaka začetek: "Res se veselim teh tekem, še posebej proti igralkam, ki so višje uvrščene. Upam, da bomo igrale dobro in zbrano ter da se bom srečala s katero izmed igralk, ki so na lestvici med najboljšimi 20 na svetu."



Slovenija bo prvo tekmo igrala v sredo ob 15.00 po slovenskem času (v Estoniji 16.00) proti Hrvaški, za katero bodo igrale Tena Lukas (319.), Ana Biškić (747.), Lea Bošković (821.) in Darija Jurak (1150.).

Kraševec: Vse ekipe so premagljive

"Kot se je izkazalo na sestanku kapetanov, so vse ekipe precej spremenjene glede na prijavljene postave pred tedni. Tudi mi nismo v najmočnejši zasedbi, ampak je vseeno stanje pred jutrišnjim začetkom drugačno. Najprej igramo s Hrvaško, ki je premagljiva. V vsaki tekmi moramo dati maksimum in verjamem, da bi to lahko zadostovalo za zmago. Lahko rečem, da so vse ekipe premagljive, ampak mi moramo pokazati najboljšo mogoče dnevno formo. Katera izmed igralk bo nastopila proti Hrvaški, bo znano jutri," pravi kapetan Andrej Kraševec, ki ne bo mogel računati na Polono Hercog, Andrejo Klepač in Dalilo Jakupović. Cilj Slovenk je obstanek v 1. evroafriški skupini.

Pokal Federacij, 1. evroafriška skupina (skupina C) – Talin, Estonija

Sreda ob 15.00:

Slovenija – Hrvaška

Četrtek:

Slovenija – Madžarska

Petek:

Slovenija - Švedska

A. V.