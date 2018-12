Poudarki Prenos na TV SLO 2/MMC-ju Slovenke so po dveh porazih ostale brez možnosti za prva tri mesta skupine B in nocoj igralo le za častno slovo od evropskega prvenstva 2018. Foto: EPA VIDEO Slovenke za slovo od EP-j... Dodaj v

Slovenke za slovo od Francije še z olimpijskimi prvakinjami

Tudi zmaga nad Rusinjami ni dovolj za obstanek na EP-ju 2018

4. december 2018 ob 13:51

Nancy - MMC RTV SLO, STA

Pred slovensko žensko rokometno reprezentanco je poslovilna tekma na letošnjem evropskem prvenstvu v Franciji. V tretjem krogu skupinskega dela Slovenijo čaka obračun z Rusijo.

Drevišnja tekma v Nancyju se bo pričela ob 18. uri s prenosom na TV SLO 2/MMC-ju. Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so na uvodnih dveh tekmah morale priznati premoč Črnogorkam in Francozinjam, po nedeljskem porazu Črnogork proti Rusinjam pa so izgubile vse možnosti za napredovanje v drugi del tekmovanja.

Slovenkam tudi morebitna zmaga nad Rusinjami, ki so pred dobrima dvema letoma slavile na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru, ne prinaša ničesar, v tem primeru bi se po številu točk resda izenačile s Francozinjami in Črnogorkami, zaradi poraza na medsebojnih tekmah pa so v primerjavi z njimi v podrejenem položaju. Po dveh odigranih tekmah v skupini B je Rusija zbrala štiri, Črna gora in Francija po dve, Slovenija pa je brez točk.

Poleg slovensko-ruskega dvoboja bo v skupini B še tekma med Francijo in Črno goro, v skupini A pa sta na sporedu dvoboja med Švedsko in Poljsko ter Dansko in Srbijo.

EVROPSKO PRVENSTVO 2018

NANCY, skupina B



Danes ob 18.00 (prenos na TV SLO 2):

SLOVENIJA - RUSIJA



Ob 21.00:

FRANCIJA - ČRNA GORA

Vrstni red: Rusija 4, Francija in Črna gora po 2, Slovenija 0 točk.

V drugi del se uvrstijo prve tri reprezentance.

To. G.