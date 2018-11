Jaka Hrast je bil v lanski sezoni drugi v evropskem pokalu. Foto: Urban Urbanc Maja Šuštar, plezalka iz Tuhinjske doline, optimistično pričakuje tekmo v Domžalah. Foto: Urban Urbanc Dodaj v

Slovenska aduta v Domžalah bosta Jaka Hrast in Maja Šuštar

Najboljši evropski tekmovalci v lednem plezanju spet v Domžalah

29. november 2018 ob 12:10

Domžale - MMC RTV SLO

Evropski pokal v lednem plezanju se po lanski uspešni premieri spet vrača v Domžale, kjer bodo v soboto na plezalni steni na garažni hiši cepine in dereze nabrusili tekmovalci iz številnih držav stare celine.

V Domžalah bosta prva slovenska aduta Maja Šuštar in Jaka Hrast, ki letos dosegata odlične rezultate dosegata v slovensko-hrvaško-srbskem pokalu. Gre za drugo tekmo sezone evropskega pokala. Prvo je 24. novembra gostil Bern, tekmi v Domžalah pa sledita še preizkušnji na Slovaškem 8. decembra in na Finskem 3. marca. Vmes se bodo zvrstila tekmovanja svetovnega pokala.

Kamničan Jaka Hrast je lani kot novinec v tekmovalnem lednem plezanju sezono končal na vrhu SHS-pokala, v evropskem pokalu pa je bil drugi, kar mu je dalo še dodatno movitacijo: "Letos sem se treningov lotil bolj sistematično s trenerjem Dejanom Miškovičem in se že pozna napredek, upam, da bom znal to izkoristiti tudi na tekmovanjih."

Maja Šuštar, plezalka iz Tuhinjske doline, pravi, da je v dobri formi. V SHS-pokalu se ji že drugo leto zapored nasmiha skupna zmaga. Pred nastopom pred domačimi navijači je povedala: "Tekma je pač tekma, tudi domača - lahko se poklopi, lahko gre pa vse narobe. Vsaka napaka je vselej tudi dobra šola in gonilo napredka. Do domžalske tekme ni več mnogo manevrskega prostora za izboljšave, zato bom do takrat delala predvsem na hitrosti in taktiki plezanja. Pa tudi na počitku, tega je vselej premalo."

Glavni postavljalec smeri v Domžalah bo Janez Svoljšak.

Slovenci so med pionirji tekmovalnega lednega plezanja. "Na slovenski ledni sceni se že leta trudimo, da bi bila tekmovanja slovenskega pokala čim bolj mednarodna. Prvo mednarodno tekmovanje smo gostili v Solčavi leta 2004. Z 'drytooling steno' v središču Domžal smo dobili priložnost, da se šport predstavi širšemu občinstvu, in obveznost, da se tekmovanje izvede na kakovostno višji ravni, kar nam je lani uspelo," poudarja Jasna Pečjak, načelnica Komisije za gorske športe Planinske zveze Slovenije.

Na predvečer tekmovanja bo v Knjižnici Domžale predavanje Aljaža Anderleta, enega najboljših lednih plezalcev na svetu.



Spored (vstop na vse dogodke je prost)

Petek, 30. november

18:00 - sprejem vodij reprezentanc (tržnica Domžale)

19:00 - Ledene strasti, predavanje Aljaža Anderleta (Knjižnica Domžale)

Sobota, 1. december (plezalna stena na garažni hiši)

8:15 - kvalifikacije ženske

11:00 - kvalifikacije moški

18:00 - finale ženske, nato moški

19.30 - podelitev kolajn

20:00 - koncert skupine X-ray band (AC/DC tribute)

T. O.