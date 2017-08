Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Matej Mohorič se bo pri Bahrain-Meridi priključil številnim Slovencem. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenska "kolonija" pri Bahrain-Meridi še močnejša

Mohorič zdaj dirkal za UAE Emirates

5. avgust 2017 ob 13:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Matej Mohorič bo v prihodnje kolesaril za ekipo Bahrain-Merida, za katero v tej sezoni nastopajo Luka Pibernik, Domen Novak, Janez Brajkovič, David Per, Grega Bole, Borut Božič.

Ob tem je športni direktor ekipe Gorazd Štangelj. "Imam občutek, da Bahrain-Merida verjame vame kot kolesarja in mi lahko pomaga narediti korak naprej, zrasti in se razviti. Še vedno sem star komaj 22 let in imam zmagovalne želje. Zame je izredna motivacija, da sem prišel v eno najboljših ekip. Veselim se priprav na sezono 2018," je za spletno stran Bahrain-Meride dejal Mohorič.

Mohorič je kariero začel v kranjski Savi, osvojil naslov svetovnega prvaka med mladinci in mlajšimi člani, nato pa leta 2014 postal profesionalec pri ekipi svetovne serije Cannondale. Po dveh letih se je preselil v Lampre-Merido, letos pa nosi dres UAE Emirates.

T. J.