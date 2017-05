Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Vodilni bo nosil zeleno majico. Foto: BoBo Trasa ni doživela večjih sprememb. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenska pentlja v živo na Televiziji Slovenija

Sestava ekip zaenkrat še skrivnost

4. maj 2017 ob 14:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kolesarska Dirka po Sloveniji bo letos od 15. do 18. junija, prenos zaključka vseh štirih etap pa boste lahko spremljali na Televiziji Slovenija.

Posebnih novosti v trasi ne bo. Dirka se bo začela v Kopru, cilj prve etape bo v Kočevju. V Ljubljani bo tako štart kot cilj druge etape. Kraljevska etapa bo tretja, začela se bo v Celju, končala na Rogli, vmes pa bosta še vzpona na Padeški vrh in Veliko Tinje. Štart četrte etape bo v Rogaški Slatini, cilj pa tradicionalno v Novem mestu. Zmagovalca bo bržkone dal 13,7 kilometra dolg ciljni vzpon na Roglo.

S pomočjo države oziroma Slovenske turistične organizacije, ki je zagotovila 300.000 evrov, bo prenos tudi na Eurosportu. Dirka bo v znamenju zelene barve, zeleno-moder je tudi novi logotip dirke, vodilni v skupnem seštevku dirke pa bo nosil zeleno majico.

Ker je do dirke še več kot en mesec, organizatorji še nočejo špekulirati, kdo od zvezdnikov bo v Slovenijo prišel, kljub temu, da imajo v rokah seznam predprijav. Direktor dirke Bogdan Fink je izdal le, da je na seznamu tudi Mark Cavendish, a se mora najprej pozdraviti.

"Na štartu bo pet moštev najvišje ravni, to so Bora-Hansgroge, Orica-Scott, Dimension Data, UAE Emirates in Bahrain Merida. Kdo bo prišel iz teh moštev, zaenkrat ne moremo zatrditi. Dvakratnega svetovnega prvaka Petra Sagana ne bo, iskreno pa upamo, da nas bo s svojo prisotnostjo počastil naslednje leto, ko bomo praznovali 25. rojstni dan," je povedal Fink.

"Želja vsakega kolesarja je nastop oziroma zmaga na domači dirki. Verjamem, da bodo tudi tisti, ki bodo nastopili Giru in tam pomembnih vlog ne bodo igrali, mislili tudi na domačo pentljo. Tu mislim predvsem na Jana Polanca. Etapne zmage bi lahko pobral Marko Kump, ni nemogoče, da bi tudi v skupnem seštevku zmagal slovenskih kolesar. Vsi si seveda tega neizmerno želimo," se slovenske zmage nadeja selektor Andrej Hauptman. Od slovenskih ekip bodo nastopili tekmovalci Adrie Mobila, Roga, nacionalno selekcijo bodo sestavljali kolesarji Kranja (nekdanje Save).

Etape:

1. etapa - 15. junij: Koper - Kočevje (159,4 km)

2. etapa - 16. junij: Ljubljana - Ljubljana (169,9 km)

3. etapa - 17. junij: Celje - Rogla (167,7 km)

4. etapa - 18. junij: Rogaška slatina - Novo mesto (160 km)

Nastopajoče ekipe

- ekipe svetovne serije:

Bora-Hansgrohe, Orica-Scott, Dimension Data, UAE Emirates, Bahrain-Merida

-prokontinentalne ekipe:

Androni Giocattoli, Gaszprom RusVelo, Wilier Triestina, Bardiani-CSF

- kontinentalne ekipe:

Adria Mobil, Rog Ljubljana, Meridiana Kamen, Synergy Baku, Tirol, Torku Sekerspor, Elkov, Sangemini

- nacionalna ekipa:

Slovenija

R. K.