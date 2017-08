Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Martina Ratej je odlično nastopila v kvalifikacijah, v finalu pa osvojila 9. mesto. Foto: EPA VIDEO Tek Agate Zupin v polfina... VIDEO Najdaljši met Martine Rat... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenska stroka zadovoljna z nastopi v Londonu

Agata Zupin je biser slovenske atletike

13. avgust 2017 ob 12:26

London - STA, MMC RTV SLO

Slovenski atleti se s svetovnega prvenstva vračajo z enim finalnim nastopom, Martina Ratej je v metu kopja osvojila deveto mesto.

"Mislim, da je prvenstvo upravičilo naša pričakovanja, napovedali smo po eno finalno in polfinalno uvrstitev. Mlajši so prvenstvo dobro izkoristili kot izkušnjo in to se bo obrestovalo za naprej. Mogoče bi bilo treba dodati kakšen najboljši izid sezone, tu bi lahko naredili več. Lahko bo sicer kdo ocenil, da smo naredili premalo, toda obenem je to realno stanje naše atletike v tej izjemni globalni konkurenci kraljice športov," je ocenil predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije Vladimir Kevo.

"Od Ratejeve smo pričakovali finale, Luka Janežič bi bil tudi lahko kandidat za polfinale na 400 m, če bi bil zdrav, Agata Zupin pa je biser slovenske atletike in je za njo sezona presežkov, pred njo pa velika prihodnost. Tudi Horvatova je dobro tekla, mislim da je dosegla drugi najhitrejši čas kariere," je povzel prvenstvo.

Morda bodo nekoč le finali

Letos je mednarodna zveza norme postavila zelo visoko. "Norme so resnično zaostrene, posebej v tehničnih disciplinah. Vprašanje je, kaj bo Mednarodna atletska zveza naredila v prihodnosti. Če bo šla po tej poti naprej, bodo na SP kmalu le finalni nastopi, toda to ni svetovna atletika ali svetovno prvenstvo," o tem meni Kevo.

Bo oživela atletska liga?

V prihodnosti se obetajo spremembe pri kvalifikaciji za udeležbo na velikih tekmovanjih. "Težko je spraviti na prvenstvo le določeno število tekmovalcev, kot želi IAAF. Za naslednje SP se pripravlja po mojih podatkih nov model izbire atletov, podobno kot v tenisu. To pomeni zbiranje točk na določeni ravni tekmovanja ter dodajanje točk z vrednotenjem izidov. Pred desetletjem je bilo podobno uvedeno za veliko nagrado IAAF. To pa obenem pomeni, da se bodo morale nacionalne zveze bolj potruditi in organizirati tudi zelo dobre mitinge doma, da bodo lahko domači atleti poleg državnih prvenstev zbirali točke tudi na mitingih. Tako da je pomembno, da oživimo mednarodno atletsko ligo pri nas, sam pa sicer menim, da bo lahko na visoki mednarodni ravni le velenjski miting, kot je bil že doslej," je še povedal Kevo.

