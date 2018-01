Slovenska zagata: Ko te po slabem večeru "doletijo" še Nemci ...

Vujović: Za pozitiven izid moramo porabiti veliko energije

14. januar 2018 ob 17:55,

zadnji poseg: 14. januar 2018 ob 18:24

Zagreb - MMC RTV SLO

Slovenskim rokometašem na evropskem prvenstvu na Hrvaškem ni lahko, saj jih po nepričakovanem porazu z Makedonijo v ponedeljek čaka Nemčija, branilka naslova.

Turnirski sistem ne dovoljuje pretiranega objokovanja zapravljenih priložnosti, saj si tekme sledijo druga za drugo. Zato so tudi Slovenci skušali čim prej pozabiti Makedonce, čeprav ni bilo lahko, in se povsem posvetiti Nemcem.

Vujović: Fizično moramo odigrati zelo močno

"Igramo proti eni najboljših reprezentanc na svetu. Moramo odigrati fizično zelo močno. Porabiti moramo veliko energije, če želimo pozitiven rezultat. Ne smemo pustiti veliko prostora za igro ena na eno. Moramo biti zelo čvrsti v obrambi in še posebej paziti na njihove strele z zunanjih položajev, saj so praktično vsi dobri strelci z razdalje. Moramo pripraviti dober napad, saj imajo zelo agresivno obrambo. Vsak od njih grize, kot da je zadnja sekunda tekme. Ne smemo dovoljevati veliko prekinitev," načrte za Nemce razkriva selektor Veselin Vujović.

Postavi Slovenije in Nemčije.



Šport je najboljša terapija

"Poraz proti Makedoniji je prizadel vse nas, mene, novinarje, javnost. Imaš tiste, ki ostajajo pozitivni, in tiste, ki jim je to težje. A šport je najboljša možna terapija, saj ti že naslednja tekma lahko prinese novo motivacijo. Menim, da bi bilo za nas mnogo bolje, če bi ob porazu z Makedonijo premagali Nemčijo, kot da bi premagali Makedonce in izgubili z Nemci. Tako mislim in daj Bog, da bi se to uresničilo. Kakor koli, bomo videli," pravi Vujović.

Bezjak: Moči in želje je dovolj

Marko Bezjak Nemce morda še najbolje pozna, saj igra v Magdeburgu: "Treba je iti na zmago. Odigrati je treba trdno obrambo. Želim si razpoloženega vratarja. Predvsem bo treba tudi v napadu odigrati z glavo. Zmanjšati napake na minimum, kajti Nemci kaznujejo vse napake. To smo videli proti Črni gori in tudi Islandiji, ko so vsako napako kaznovali s hitrim zadetkom. Nemčija je spremenila ekipo, imajo nekaj novih igralcev. So nekoliko nižji, igrajo bolj agresivno obrambo. Upam, da jih bomo dovolj raztegnili in odprli, tako da ne bomo razbranili njihovega vratarja. Moči in želje bo dovolj, saj je šele druga tekma."

Marguč: Vzdušje se ni poslabšalo

"Za nami je neprespana noč, treba je Makedonce čim prej pozabiti in se osredotočiti na Nemce. Taktične zadeve bomo ponovili na treningu, zagotovo pa je vse odvisno od našega pristopa, motiviranosti in borbenosti. Vzdušje se ni poslabšalo. Pripravljeni smo na Nemce in zagotovo gremo na zmago," je optimističen Gašper Marguč.

Gensheimer: Želimo nadaljevati sijajno

Nemčija, zasedba selektorja Christiana Prokopa, je že na prvi tekmi turnirja pokazala svojo moč, saj je Črno goro nadigrala z 32:19. Fizično močni ter tehnično in taktično dovršeni Nemci so vse dvome razblinili že v prvem polčasu, ko so ušli na +10 (14:4). Kapetan Uwe Gensheimer je dosegel devet golov. Pet jh je dodal Paul Drux. "Prvenstvo smo začeli sijajno. Tako želimo tudi nadaljevati," napoveduje Gensheimer.

Na 15 medsebojnih tekmah 14 zmag Nemčije in en remi

Statistika ni na strani Slovenije. Slovenci Nemcev na 15 uradnih medsebojnih tekmah še niso premagali. Štirinajstkrat so izgubili, le na evropskem prvenstvu leta 2010 v Innsbrucku so iztržili remi (34:34). Nemci so nazadnje dobili obe medsebojni tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. V Ljubljani je bilo 32:23, v Halleju pa 25:20.

Tekma v Areni se bo začela v ponedeljek ob 18.10. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

V spodnjem posnetku in galeriji si oglejte še nekaj utrinkov z nedeljskega treninga.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1