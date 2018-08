Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V moškem delu kvalifikacij sta nastopili dve slovenski dvojici, nobeni pa se ni uspelo uvrstiti na glavni del turnirja. Foto: Aleš Oblak Nika Bevc in Kaja Kersnik sta zadovoljni z nastopi. Foto: Aleš Oblak Na Kongresnem trgu je postavljeno eno igrišče, in sicer osrednje, kjer bodo poleg posameznih tekem skupinskega dela in četrtfinala na sporedu tudi vsi obračuni za najvišja mesta. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Dodaj v

Slovenske dvojice obstale v kvalifikacijah

V Ljubljani poteka turnir svetovne serije v odbojki na mivki

3. avgust 2018 ob 19:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Uvodni dan turnirja svetovne serije v odbojki na mivki se nobeni izmed treh slovenskih dvojic, ki so nastopile v kvalifikacijah, ni uspelo prebiti na glavni del turnirja.

Turnir, kvalifikacije so potekale na treh igriščih v črnuškem Ludusu, sta odprli mladi Nika Bevc in Kaja Kersnik, ki sta v prvi tekmi z 2:0 (21:9, 21:9) odpravili Južnoafričanki Luciano Pierangeli in Simone Sittig ter si priigrali uvrstitev v drugi krog kvalifikacij. V drugem krogu pa sta žal z 1:2 (19-21, 21-17, 10-15) klonili proti izkušenejši madžarski dvojici Lutter/Szombathelyi. Bevčeva kljub neuvrstitvi na glavni del turnirja, ni bila preveč razočarana: "Zelo sem vesela, da sva prišli tako daleč, kljub močni konkurenci. Videli sva, da sva konkurenčni. Bili sva blizu, upava pa, da nama bo drugo leto uspelo."



Poleg Madžark se je v glavni del turnirja uspelo uvrstiti še Ukrajinkama Samodayevi in Lunini, Avstralkama Lairdovi in Kendallovi ter Čehinjama Kotlasovi in Resovi.

V moškem delu kvalifikacij sta nastopili dve slovenski dvojici. Prva sta se na igrišče podala Iztok Novak in Jure Peter Bedrač, ki sta z 2:0 (21:17, 21:10) morala priznati premoč prvima nosilcema kvalifikacij, Čehoma Jindrichu Weissu in Martinnu Tichyju. "Treme pred najinim nastopom ni bilo, saj tudi pričakovanja pred začetkom turnirja niso bila velika. Super je videti kako je zaigrati na takšnem nivoju in igrati proti igralcem takšnega kova ter videti kje približno si v primerjavi z njimi. Zagotovo je to super izkušnja in upam, da še kdaj dobiva tako priložnost," je po prvem nastopu na turnirju svetovne serije povedal Novak.

Kot rezerva pa sta do svojega nastopa v kvalifikacijah prišla tudi Denis Robida in Urh Port, ki sta se pomerila z avstrijsko dvojico Kunert/Elgseer in sta prav tako klonila z 2:0 (21:10, 21:17) v nizih. "Mislim, da nama je uvrstitev na turnir kot rezervama kar ustrezala, saj sva prišla neobremenjena in uspela prikazati takšno igro kot že na slovenskih turnirjih. Rezultatsko se nama ni izšlo ravno najbolje, res pa je, da sva dobila druga nosilca kvalifikacij. Zadovoljna sva z najinim nastopom, sploh zaradi velikega tekmovanja," je njun krstni nastop na takšnem nivoju komentiral Port.

Uvrstitev na glavni turnir med moškimi so si uspeli priigrati Rusa Samoday in Myskiv, Čeha Weiss in Tichy, Avstrijca Kunert/Eglseer ter Srba Klasnic/Plavsic.

D. S.