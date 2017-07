Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 13 glasov Ocenite to novico! Slovenske košarkarice so na evropskem prvenstvu do 20 let osvojile drugo mesto. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenske košarkarice do zgodovinskega srebra

Španke prevelik zalogaj za Slovenke

16. julij 2017 ob 20:45

Matosinhos - MMC RTV SLO/STA

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Matosihosu na Portugalskem osvojila drugo mesto. V finalu je bila Španija boljša s 73:63.

Varovanke Damirja Grgića so v prvem polčasu igrale zelo dobro, držale so stik z nasprotnicami, ki so na odmor odšle z minimalno prednostjo (37:36).

Toda Španke so v tretji četrtini prestavile v višjo prestavo, v obrambi so s čvrstim pokrivanjem uspešno ustavljale napade Slovenk, v napadu so bile natančne, četrtino so dobile s 17:11, v zadnjem delu tekme so naslov evropskih prvakinj le še potrdile.

Pri Špankah je bila najučinkovitejša Angela Salvadores, ki se je ustavila pri 19 točkah, na slovenski strani je bila najbolj razpoložena Annamaria Prezelj, zbrala je 17 točk.

Za slovensko žensko košarko je to zgodovinski uspeh, saj nobena selekcija doslej še ni osvojila medalje. Ta reprezentanca je še lani igrala v diviziji B, kar pomeni, da je ni bilo med šestnajstimi najboljšimi evropskimi ekipami. Španke na letošnjem evropskem prvenstvu niso izgubile niti enkrat, tako da so suvereno ubranile lanski naslov. V zadnjih šestih letih so osvojile pet naslovov evropskih prvakinj, leta 2014 pa so bile druge. Na prvenstvih stare celine so od leta 2006 venomer dobile eno od medalj. Barve Slovenije na EP-ju do 20 let so zastopale: Ana Jakovina, Alma Potočnik, Aleksandra Krošelj, Maruša Seničar, Althea Gwashavanhu, Annamaria Prezelj, Eva Stefanoski, Tea Ramšak, Zala Friškovec, Larisa Ocvirk, Maša Verčič in Tina Cvijanovič.

Evropsko prvenstvo v košarki do 20 let, Matosinhos

Finale:

ŠPANIJA U-20 - SLOVENIJA U-20

73:63 (20:15, 17:21, 17:11, 19:16)

Salvadores 19, Araujo 17; Prezelj 17, Friškovec 14, Ocvirk 13, Gwashavanhu 8, Krošelj 6, Stefanoski 3, Seničar 2.

Tekma za 3. mesto:

RUSIJA U-20 - FRANCIJA U-20

80:59 (11:18, 26:16, 27:11, 16:14)

Mitja Lisjak