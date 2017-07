Slovenske mladinke močnejše od Portugalk

V nedeljo odločilna tekma z Dansko

28. julij 2017 ob 21:21

Celje - MMC RTV SLO

Slovenska ženska rokometna reprezentanca do 19 let je na domačem evropskem prvenstvu v Celju prvič zmagala, potem ko je z 28:18 ugnala Portugalsko.

Slovenke so bile v dvorani Golovec za razred boljše od nasprotnic. Portugalke so priključek držale le v prvih desetih minutah, nato pa so varovanke Bojana Voglarja povsem zagospodarile na igrišču. Polčas se je končal s 15:10.

V drugem delu je prednost Slovenije po zadetku Anike Strnad v 47. minuti narasla že na 25:12. Pri Slovenijie sta Strnadova in Patricija Akalovič dosegli po šest golov.

"Po četrtkovem porazu smo te zmage veseli. Zagotovo smo od prve tekme pričakovali več, zato čestitke puncam, da so se pobrale, saj so bile izjemno razočarane. Proti Portugalski so odigrale dobro tekmo, od prve minute nadzorovale potek igre in tudi stopnjevale njen ritem," je dejal selektor Slovenk Bojan Voglar.

Slovenija bo morala za preboj med najboljših osem v Evropi v nedeljo premagati Dansko, evropsko prvakinjo izpred dveh let. Danke so do zdaj suvereno premagale tako Črno goro kot tudi Dansko.

ROKOMET (Ž)



EVROPSKO PRVENSTVO (U-19)



CELJE, skupina D



2. krog

PORTUGALSKA - SLOVENIJA 18:28 (10:15)

Slovenija: Arhanič, Berzelak 1, Baruca, Helbel, Abina 1, Čopi 4, Kodele, Strnad 6, Akalovič 6, Fister, Vojnovič, Vončina 2, Udovič, Skrinjar 1, Lovšin 2, Vučko 5.

ČRNA GORA - DANSKA 18:26 (10:14)



Nedelja ob 19.00:

DANSKA - SLOVENIJA

PORTUGALSKA - ČRNA GORA



1. krog

SLOVENIJA - ČRNA GORA 17:24 (8:9)

DANSKA - PORTUGALSKA 32:16 (16:8)



V drugi del se uvrstita dve najboljši reprezentanci.

