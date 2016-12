Slovenske nogometašice 57. na svetu

Slovenke so na 57. mestu Fifine lestvice. Foto: www.alesfevzer.com

Prve Američanke

23. december 2016 ob 18:41

Zürich - MMC RTV SLO/STA

Na prvem mestu lestvice so svetovne prvakinje Američanke, na drugem pa olimpijske prvakinje Nemke. Sledijo Francozinje, Kanadčanke in Angležinje.

Slovenke so napredovale za dve mesti in bodo leto 2016 končale kot 57. reprezentanca na svetu.

Fifa je moško lestvico objavila že včeraj; slovenski nogometaši so izgubili eno mesto in so po novem skupaj z reprezentanco Nigerije na 51. mestu.