Slovenske odbojkarice zanesljivo do druge zmage

V torek proti Kitajski

11. september 2017 ob 22:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu do 23 let v Ljubljani prišla do druge zmage. Dominikansko republiko je premagala s 4:1.

Slovenke so v nedeljo ugnale Argentinke s 4:0 in se bodo v torek pomerile s Kitajkami, ki so na prvenstvu dosegle zmagi nad Tajsko in Egiptom in veljajo za ene od favoritinj za naslov svetovnih prvakinj.

V uvodnih dveh nizih so bile Slovenke precej boljše (15:11 in 15:9). Na začetku tretjega niza so grešile v napadu, gostje so povedle in zadržale prednost do konca (11:15).

V četrtem nizu so imele Slovenke dve zaključni žogi (14:12), a to ni bilo dovolj. Po napadu Planinščeve za 18:17 pa so se Dominkanke ujele v mrežo (19:17). Tesen poraz ni potrl odbojkaric s Karibov, ki so na začetku petega niza sledile ritmu, ki so ga narekovale Slovenke (9:8). Grudina je dosegla as za 14:11, Mlakarjeva pa je z napadom poskrbela za zmago s 15:11.

Svetovno prvenstvo v Ljubljani se igra po drugačnih pravilih, kot smo bili vajeni doslej, saj Mednarodna odbojkarska zveza FIVB preizkuša spremembe, ki jih namerava uvesti v prihodnje.

2. krog:

SLOVENIJA - DOMINIKANSKA REPUBLIKA

4:1 (11, 9, -11, 17, 11)



KITAJSKA - EGIPT

4:2 (-10, 11, -12, 10, 7, 7)



TAJSKA - ARGENTINA

4:2 (-11, 5, 10, 12, -13, 10)

1. krog:

SLOVENIJA - ARGENTINA

4:0 (11, 10, 10, 8)

DOMINIKANSKA REPUBLIKA - EGIPT

4:2 (-12, 6, 8, 12, -15, 17)

KITAJSKA - TAJSKA

4:0 (11, 6, 11, 12)

PREOSTALE TEKME SLOVENIJE



Torek ob 17.00:

SLOVENIJA - KITAJSKA



Četrtek ob 17.00:

SLOVENIJA - TAJSKA



Petek ob 17.00:

SLOVENIJA - EGIPT



Polfinale bo v soboto, finale pa v nedeljo. Vstop na vse tekme je prost.

C. R.