Slovenske skakalke želijo na Ljubnem do najboljših izidov sezone

Požunova že končala letošnjo zimo

9. februar 2017 ob 18:23

Ljubno - MMC RTV SLO

V soboto in nedeljo bosta na Ljubnem dve tekmi smučark skakalk za svetovni pokal. Lani je zablestela Maja Vtič, ki je prvi dan zmagala, drugi dan pa je zasedla drugo mesto.

Prejšnji teden slovenske skakalke v Hinzenbachu niso imele tako vidnih dosežkov, na 10. mestu je bila Vtičeva. V pretekli zimi je v skupnem seštevku zasedla tretje mesto, trenutno pa je na desetem.

"Na Ljubnem bodo tekmovale še Špela Rogelj, Urša Bogataj, Eva Logar in Ema Klinec, žal ne bosta nastopili Nika Križnar in Jerneja Brecelj, ki imata ravno v tem času evropski olimpijski festival mladih v Turčiji in je prav, da nastopata tudi še med vrstnicami. Prav tako bo manjkala Katja Požun, ki ima poškodovan hrbet. Upali smo, da bo lahko prišla na tekmo na Ljubno, ampak so bile bolečine prehude in so tudi zdravniki odsvetovali, da bi se v tej sezoni vrnila na tekme," je načrte predstavil trener Stane Baloh.

"Vsi se radi ozremo nazaj, tudi trenerji znamo podoživeti lepe trenutke. Veselimo se domače tekme in bomo skušali tam narediti največ, kar je mogoče. Žal se sezona do zdaj ni odvijala po pričakovanjih, želimo pa si, da bi nas navijači, ki jih bo po tradiciji gotovo zelo veliko, ponesli do najboljših izidov sezone," si je zaželel Baloh.

"Moji skoki so kar dobri, želim si več stabilnosti in bom s tem pridobila metre, ki mi še manjkajo. Že v počepu sem imela prej težave in so se napake le še stopnjevale. Zdaj sem to popravila in največ izgubljam v fazi leta, to moram še izboljšati," je poudarila Vtičeva.

Vtičeva je 13. februarja lani na Ljubnem dosegla drugo slovensko zmago v smučarskih skokih v svetovnem pokalu za ženske. Predtem je bila najboljša Rogljeva, ki je slavila 5. decembra 2014 v Lillehammerju.

"Obrambe zmage ne vidim kot breme, bolj kot spodbudo in motivacijo, ker je lepo tekmovati pred številnim domačim občinstvom. Tudi lani sem prav na Ljubnem opravila najboljše skoke v sezoni. Zato sem se že zelo veselila domače tekme, ki je tudi najpomembnejša za nas poleg SP-ja. Želim si, da bi ta konec tedna pripeljala skoke na višjo raven, kot je bila prej. Počasi se zbujam, mogoče prepočasi, vendar vse poteka v pravo smer," je še dodala Vtičeva, ki si želi, da bi se razlika med ženskimi in moškimi skoki zmanjšala. Velika je razlika v nagradah za tekmovalke in tudi v številu tekem.

V soboto in nedeljo se tekmi začenjata ob 13.00

V petek bosta ob 12.00 na sporedu dva uradna treninga, ob 14.00 sledijo kvalifikacije. V soboto bo poskusna serija ob 11.45, tekma pa se začenja ob 13.00. V nedeljo bodo ob 11.45 na vrsti kvalifikacije, tekma pa bo ob 13.00.

Obe tekmi si boste v prenosu lahko ogledali na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

