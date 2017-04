Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kaja Juvan, Andreja Klepač, Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović se veselijo nove zmage v Litvi. Foto: TZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenske tenisačice do nove gladke zmage

V petek še obračun z Norveško

20. april 2017 ob 16:36

Šiauliai - MMC RTV SLO

Slovenska teniška reprezentanca je v 2. krogu II. evroafriške skupine Pokala federacij v Šiauliaiu premagala Južnoafriško republiko s 3:0.

Potem ko je Slovenija prvi dan tekmovanja v skupini A premagala Švedsko s 3:0, so danes izbranke Andreja Kraševca pričakovano osvojile novo gladko zmago.

V prvem dvoboju posameznic je Dalila Jakupovič (134. na lestvici WTA) s 6:1 in 6:3 premagala Ilze Hattingh (977. igralka sveta). Kar petkrat ji je odvzela začetni udarec in bila tudi v osvojenih točkah precej boljša (65:37).

V drugem dvoboju sta se pomerili Tamara Zidanšek (142.) in Chanel Simmonds (342.). Po 64 minutah je bila Zidanškova boljša s 6:4 in 6:2. "Res sem zelo zadovoljna. Dobro igram in zmagujem, a gre vse na račun odličnega vzdušja v ekipi. Lepo je biti del ekipe, ki vseskozi navija zate in ti daje krila ob igrišču. Lepo je tukaj v Šiauliaiu. Podlaga je hitra, a sem se dobro privadila nanjo," je dejala najobetavnejša slovenska tenisačica.

V obračunu dvojic je kapetan Kraševec na igrišče poslal Andrejo Klepač in Dalilo Jakupović, ki sta gladko dobili prvi niz, v izenačenem drugem priznali premoč tekmicama ter v tretjem zaigrali, kot znata, in južnoafriški navezi Hattingh/Le Roux zavezali kravato.

Slovenija bo v petek ob 10.00 igrala tretjo tekmo skupine A proti Norveški, ki je prvi dan s 3:0 premagala JAR, danes pa z 0:3 klonila pred Švedsko.

2. EVROAFRIŠKA SKUPINA, Šiauliai:

SLOVENIJA - JAR 3:0



Jakupović - Hattingh

6:1, 6:3



Zidanšek - Simmonds

6:4, 6:2



Klepač/Jakupović - Hattingh/Le Roux

6:2, 4:6, 6:0



Odigrano v sredo:

SLOVENIJA - ŠVEDSKA 3:0



Petek:

SLOVENIJA - NORVEŠKA

A. G.