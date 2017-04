Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dalila Jakupović, selektor Andrej Kraševec in Tamara Zidanšek se veselijo odmevne zmage. Foto: TZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenske tenisačice gladko odpravile favorizirane Švedinje

V četrtek proti Južni Afriki

19. april 2017 ob 17:52

Siauliai - MMC RTV SLO

Uvodni dan tekmovanja Pokala federacij 2. evroafriške skupine, ki se je z osmimi reprezentancami začelo v Litvi, je Slovenija odpravila prve nosilke turnirja Švedinje s 3:0.

Dalila Jakupović je bila v prvem in tretjem nizu precej boljša od Švedinje Cornelie Lister, kar 500 mest slabše uvrščene na lestvici WTA, a je padec v igri drugega niza vseeno opomin za nadaljevanje tekmovanja, v katerem Slovenija želi prestopiti v prvi kakovostni razred Evroafriške skupine. Jakupovićeva je pri izidu 2:2 v odločilnem nizu nanizala tri igre zapored in zmagala s 6:2, 4:6 in 6:3.

Po vodstvu Slovenije z 1:0 je na igrišče stopila 19-letna Tamara Zidanšek, debitantka na Pokalu federacij, ki ji je nasproti stala najvišje uvrščena igralka z lestvice WTA na tekmovanju v Siauliaiu. Johanna Larsson je na 53. mestu lestvice WTA, a je morala priznati premoč slovenski najstnici, ki je slavila s 6:3, 3:6 in 6:3.

Za tretjo, tokrat le prestižno tekmo dvojic, je kapetan Andrej Kraševec v ogenj ob bok Andreji Klepač poslal 16-letno Kajo Juvan, ki je na tekmovanju Pokala federacij prav tako nastopila prvič. Kombinacija izjemnih izkušenj in talenta je bila prečvrst oreh za švedsko navezo Cabaj Awad/Persson. Slovenki sta bili boljši s 6:3 in 7:5.

Kapetan Andrej Kraševec po zmagi nad prvo postavljeno reprezentanco ni skrival zadovoljstva: "Res sem zadovoljen z zmago in tudi z igrami, ki so jih prikazala dekleta. Dalila je igrala dobro, le padec v uvodnem delu drugega niza moramo odpraviti. Podlaga je izjemno hitra in morebiten zaostanek dveh, treh iger je izjemno težko nadoknaditi. Odlična je bila Tamara. Odigrala je izjemno tekmo in to proti najboljši igralki na tem tekmovanju. Larssonovi je tudi sreča malce pomagala v drugem nizu, v nasprotnem bi Tamara zmago lahko slavila že prej. V tretjem nizu je pokazala svojo kakovost in brez težav opravila z nasprotnico. Ker smo zmago že imeli v žepu, je bilo Andreji in Kaji lažje igrati. Zmaga je nesporna in obema čestitke. Danes smo premagali prve nosilke in nadaljujemo lahko ambiciozno, a pot do finala je še dolga."

Slovenija bo v četrtek v skupini A igrala proti Južnoafriški republiki, ki je danes z 0:3 izgubila proti Norveški.

2. EVRO-AFRIŠKA SKUPINA, Šiauliai:

SLOVENIJA - ŠVEDSKA 3:0



Jakupović - Lister

6:2, 4:6, 6:3



Zidanšek - Larsson

6:3, 3:6, 6:3



Juvan/Klepač - Cabaj Awad/Rinaldo Persson

6:3, 7:5



Četrtek:

SLOVENIJA - JAR



Petek:

SLOVENIJA - NORVEŠKA

A. G.