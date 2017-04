Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Barve Slovenije bodo zastopale Dalila Jakupović, Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Andreja Klepač, manjka pa najizkušenejša igralka Polona Hercog, ki je po nizu poškodb šele začela trenirati in potrebuje še nekaj časa za povratek v teniške arene. Foto: Sportida/Vid Ponikvar Imam občutek, da se bodo mlade igralke odlično vklopile v ekipo in da bomo v Litvi konkurenčni za najvišja mesta. Čaka nas še nekaj uigravanja, da vidimo, katera igralka bo nastopila oziroma katera se bo najbolje ujela s Klepačevo, naša osnovna misel pred potjo pa je zmaga in napredovanje v prvo evroafriško skupino. Andrej Kraševec Tekmice Slovenije v Litvi bodo lahko Danska, Egipt, Luksemburg, Norveška, Južnoafriška republika, Švedska ali gostiteljice. Foto: Sportida/Vid Ponikvar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenske tenisačice imajo v Pokalu Fed visoke cilje

Juvanova počaščena, da bo igrala za Slovenijo

11. april 2017 ob 14:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je minuli konec tedna nastope za letos končala moška teniška reprezentanca v Davisovem pokalu, bo čez en teden priložnost dobila še ženska izbrana vrsta v pokalu Fed.

Igralke pod vodstvom kapetana Andreja Kraševca bodo v Litvi nastopile z željo, da si izborijo sodelovanje v prvi evroafriški skupini v prihodnji sezoni. Barve Slovenije bodo zastopale Dalila Jakupović, Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Andreja Klepač, manjka pa najizkušenejša igralka Polona Hercog, ki je po nizu poškodb šele začela trenirati in potrebuje še nekaj časa za povratek v teniške arene.

Na tekmovanju jih zagotovo čakajo trije dvoboji, v primeru osvojitve prvega mesta v eni od dveh skupin pa nato še odločilna partija za preboj v višji rang tekmovanja.

Kraševec: Čaka nas nekaj uigravanja

Čeprav Slovenija ne bo uvrščena med nosilke tekmovanja, saj se za to upošteva lestvica Mednarodne teniške zveze Itf, je po uvrstitvah na lestvici WTA med favoriti za najvišja mesta. Švedska in Luksemburg imata sicer prijavljeni igralki med prvih sto na svetu, Slovenija pa ima najbolj homogeno ekipo in najboljšo igralko med dvojicami. Jakupovićeva in Tamara Zidanšek sta uvrščeni pod 150 mesto na svetu, 16-letna Kaja Juvan sodi med najboljše mladinke na svetu, Klepačeva pa je po letošnjih rezultatih sedma igralka sveta med dvojicami. "Imam občutek, da se bodo mlade igralke odlično vklopile v ekipo in da bomo v Litvi konkurenčni za najvišja mesta. Čaka nas še nekaj uigravanja, da vidimo, katera igralka bo nastopila oziroma katera se bo najbolje ujela s Klepačevo, naša osnovna misel pred potjo pa je zmaga in napredovanje v prvo evroafriško skupino," poudarja Kraševec.

Juvanova počaščena, da bo igrala za Slovenijo

Tako Tamara Zidanšek kot Kaja Juvan in Klepačeva, ki so se udeležile novinarske konference - Dalila Jakupović je trenutno v Kolumbiji, kjer nastopa na turnirju WTA, so poudarile, da je nastop za reprezentanco velika čast in hkrati obveza. "Velika stvar je zastopati svojo državo na takem tekmovanju. To sem si od nekdaj želela in verjamem, da bom na tekmovanju, če bom dobila priložnost, pokazala vse svoje znanje," pravi Juvanova.

Tekmice Slovenije v Litvi bodo lahko Danska, Egipt, Luksemburg, Norveška, Južnoafriška republika, Švedska ali gostiteljice. Po prijavah je najvišjeuvrščena igralka Johanna Larsson (57.) s Švedske, sledi pa ji Luksemburžanka Mandy Minella (68.). Žreb bo 18. aprila, dvoboji pa bodo potekali od 19. do 22. aprila.

M. L.